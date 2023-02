Paritaria docente | El Ministro de Educación de Misiones aseguró que “no habrá docentes que cobren menos de $110.670”

La Mesa Paritaria Docente en Misiones acordó un aumento mínimo de $110.670 hasta abril, “con el objetivo de que el ciclo lectivo 2023 pueda comenzar con tranquilidad”, dijo Miguel Sedoff, ministro de Educación de la provincia

Miguel Sedoff, ministro de Educación, aseguró que “no habrá docentes que cobren menos de $110.670, el salario docente es muy complejo porque cada uno tiene una liquidación distinta, uno de los factores por lo que varía esto es su antigüedad”.

“En enero hubo un aumento complementario, lo que se acordó en las paritarias de ayer fue una pauta hasta abril, pero las reuniones no se van a cerrar porque siempre hay otras cuestionas que hablar”, resaltó.

Sedoff afirmó que el Ministerio de Educación está trabajando en darle un sentido a la escuela secundaria, “el 50% de los estudiantes secundarios abandona el colegio, de cada 10 chicos solamente 5 terminan”.

“Según los jóvenes, el principal motivo de no asistir al colegio es porque la escuela no les da lo que ellos esperan, no los escuchan, están desactualizados o no los tienen en cuenta”, destacó. “En la Escuela Secundaria de Innovación nosotros pusimos todo lo que aprendimos como la tecnología o la robótica, lo importante es que el año pasado logramos que haya un 7% más de estudiantes dentro de las escuelas”, finalizó el ministro de Educación.

En su cuenta oficial de Twitter, Miguel Seddof informó: “Recomposición salarial docente. Febrero 2023. Básico de Maestro de Grado Jornada Simple (o su equivalente en horas catedra): $ 37.850,77. Garantía salarial: 0 años de antigüedad – $ 110.670.-; 1 a 4 años – $ 112.700.-; 5 a 9 años – $ 114.760.-; 10 años o más – $ 117.260”.