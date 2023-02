Comienza la cuarta fecha de la Liga Apostoleña de Futsal

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Apóstoles conjuntamente con la Comisión de la Liga de Futsal de Apóstoles, informan a la comunidad que esta noche se dará inicio a la cuarta fecha del torneo.

Comenzará a partir de las 20:00 hs. en el Polideportivo de la Expo Yerba donde se disputarán cuatro apasionantes partidos. Con el ingreso, de manera gratuita, los asistentes estarán participando de sorteos durante los recesos.

Partidos a disputarse hoy:

20:00 hs. La Vieja Generación Vs. Tigres.

21:00 hs. Los Mani´s Vs. Remontada

22:00 hs. Psicodélica Vs. Desp. Márquez.

23:00 hs. La Rejunta Vs. Pase 8.