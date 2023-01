A 3 años del crimen de Fernando Báez Sosa, comenzó la decimotercera audiencia del juicio con la declaración de peritos forenses

Emilia Pertossi, abogada de la defensa, llegó junto a María Paula Cinalli, madre de Blas. Poco después, llegaron los fiscales acusadores Juan Dávila y Gustavo García, con los padres de Fernando, Silvino y Graciela. Los acompañan Oscar Rossi, padre de Julieta, quien fue novia de Fernando, testigo en el juicio, y los hermanos de Graciela que llegaron desde Paraguay.

“El cráneo es una cavidad cerrada y protege bien al cerebro. Por más que este deje de funcionar el corazón sigue funcionando autónomamente porque no depende de la conducción cerebral. Si esta se cortara cambia la frecuencia cardíaca, pero no se llega al paro. Esta es la base fundamental de los trasplantes”.

Fenoglio sigue: “No nos coincidían algunas cosas. Por ejemplo cuando leemos el informe, las consideraciones, se habla siempre de traumatismo de cráneo y también de que tenía un traumatismo de abdomen y de tórax, que está informado en un cuadro que se denomina hemotórax, pero no se informa el origen. Para eso tiene que haber una lesión que no está descrita en la autopsia”.

“El cerebro no termina además dentro del cráneo, sino que se prolonga hacia la columna cervical: la protuberancia y el bulbo raquídeo. Son importantes porque ahi está el centro respiratorio. una lesión ahi puede causar la muerte ¿Por qué mecanismo? Porque el cuerpo no tiene oxígeno entonces ahi si se puede producir el paro. En la autopsia se manifiesta que no hay lesiones cervicales”, continúa.