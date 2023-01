Posadas | El abogado de Marcelo Castillo, asegura que es falso que no sea arquitecto y que tiene más de 20 años de trayectoria

Martin Ayala, abogado defensor de Marcelo Castillo, aseguró que su cliente es arquitecto y que la denuncia que realizaron contra él es falsa. El acusado recuperó la libertad este martes en horas del mediodía.

Ayala contó que su defendido es inocente, tiene título de arquitecto profesional y que él no ha estafado a nadie, tal cómo lo denuncian. “Él tiene 20 años de trayectoria y esta falsa denuncia lo afecta mucho”, señaló el letrado defensor.

Según la denuncia que pesa en su contra, Castillo está acusado de usurpación de título y estafa a una mujer en la construcción de una vivienda. Sin embargo, el juez que entiende la causa, Juan Manuel Monte, hizo lugar el pedido de la defensa del acusado y ordenó su excarcelación.

“Los fundamentos y las razones que me da mi cliente, me dan fe que no existe estafa ni tampoco usurpación de título”, sostuvo el abogado Martín Ayala.

Cabe recordar que del detención del acusado se concretó el miércoles 3 de enero del corriente año, tras dos allanamientos efectuados por efectivos de la Policía de Misiones; uno en la vivienda del acusado de la calle Pellegrini y otro, en su oficina de la calle Queirel.