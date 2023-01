Detuvieron al hombre acusado de matar a su pareja y arrojarla a un pozo ciego en Batán: caminaba descalzo y en ropa interior por la calle

Un hombre que era intensamente buscado por el crimen de su pareja fue capturado este domingo por personal de Caballería de la Policía Bonaerense en la ciudad balnearia de Miramar. La víctima fue encontrada en un pozo ciego en la localidad de Batán, mientras que la camioneta del presunto femicida fue hallada abandonada en la costa.

Se trata de Sebastián Cechetto, buscado por el crimen de Valeria González. El presunto femicida fue capturado en Miramar.

Según indicó La Capital de Mar del Plata, se trata de Sebastián Cechetto, de 46 años, quien está acusado del crimen de Valeria González, de 28, y la información fue confirmada por fuentes de la investigación que aseguraron queel hombre caminaba en calzoncillos y descalzo por el centro.

Fue inmediatamente reconocido y esposado por los uniformados. El hombre no se resistió al arresto, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Aunque aún no fue imputado por el crimen y se esperan los resultados de pericias, todos los indicios apuntan a Cechetto como el autor del femicidio.

De acuerdo a la información, el hombre buscado llevaba 50 mil pesos en una mochila y simulaba ser una persona en situación de calle.

A Cechetto se lo buscaba desde la noche del viernes después de que el cadáver de González fue encontrado en la cámara séptica de la casa en la que ambos vivían junto a su hijo de poco más de 1 año.

La mujer había sido denunciada como desaparecida poco antes por su padre al no tener novedades de ella durante el día y, en particular, por no haber asistido al cumpleaños de su madre.

Cuando el padre de Cechetto revisó la casa situada en calle 122 y 133 de Batán, encontró el cadáver dentro de la cámara séptica y, según se informó, el cuerpo presentaba signos de golpes y estrangulamiento.

La pareja de la víctima es intensamente buscada en la zona del partido de General Pueyrredón y pocas horas después del hallazgo del cuerpo de González, la camioneta de Cechetto apareció en el mar.

El vehículo, una Volkswagen Amarok azul, fue hallado sin ocupantes en el mar, a unos 300 metros de donde estaba el Cristo de la Hermandad, a la entrada del Vivero Florentino Ameghino por personal del Comando de Patrullas de Miramar que recorría la costa.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo de Valeria González en Batán

Según publicó Télam, el hombre y el padre de la joven habían denunciado la desaparición, cerca de las 23.30 del 6 de enero, en la comisaría 8va, ya que no se podían contactar con ella desde esa mañana.

Según dijeron, González no había ido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención teniendo en cuenta que, de acuerdo a Cechetto, ella salió de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.

Con esos datos, la Policía inició el protocolo de búsqueda de personas.

Minutos después, los hermanos de la joven se cruzaron en un boliche bailable a Cechetto, donde lo enfrentaron hasta que el sospechoso se retiró del lugar en su Volkswagen Amarok azul.

En paralelo, el padre de la mujer ingresó a la casa de la pareja para revisarla y encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar.

Al levantarla, encontró el cuerpo de su hija, por lo que llamó al 911, indicaron las fuentes. En tanto, los efectivos continuaron la búsqueda de Cechetto, quien tenía un negocio de herrería en Batán.

En ese contexto, la camioneta de Cechetto fue divisada en el mar por el Comando de Patrullas de Miramar, a la altura del Vía Crucis del Vivero Florentino Ameghino sin ocupantes.

La autopsia deterinó que el cuerpo de la víctima presentaba signos de golpes y estrangulamiento.

En el caso interviene la fiscal Romina Díaz, a cargo de la UBI N°6, quien calificó la causa como femicidio.