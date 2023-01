Cristiano Ronaldo fue presentado en Al Nassr ante una multitud: “Tengo un contrato único porque soy un jugador único”

El astro portugués llegó en la noche del lunes al martes y fue presentado en el estadio de su nuevo club. Superó los chequeos médicos y habló en conferencia de prensa acerca de su nuevo desafío.

Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador del Al-Nassr, de Arabia Saudita, tras haber llegado a Riad, la capital saudí, en las últimas horas. El astro portugués, que se fue del Manchester United en la previa del Mundial de Qatar 2022, firmó un nuevo contrato hasta 2022, habló en conferencia de prensa y tuvo el primer contacto masivo con los hinchas de su nuevo club.

“Cristiano, bienvenido a Arabia Saudita. Bienvenido a tu nuevo equipo”, comenzó recibiéndolo la presentadora del evento. Sentado al lado del técnico francés Rudi García, CR7 se dispuso a contestar. “Estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera. Esto supone un nuevo reto. Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos”, inició.

A continuación, explicó una de las razones que provocó su arribo a este país asiático: “Es una gran oportunidad no solo para el fútbol sino para cambiar la mentalidad de mi generación. Quiero dar una nueva perspectiva sobre este país y sobre este fútbol. Sé lo que quiero, con mi experiencia podré aportar mucho a este club”. “Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr”, manifestó.

El delantero de 37 años anunció que podría estar a disposición para el cruce de este jueves ante el Al-Ta’ee por el torneo local: “He visto muchos partidos de esta liga y aunque la gente no lo sepa es muy competitiva. Si el entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días. No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo”.

“Soy un jugador único. He batido todos los records en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera”, se refirió al acuerdo que lo vinculó a la entidad a cambio de 200 millones de euros por temporada.

Tras sus primeras palabras como futbolistas del Al Nassr, fue el presidente del club, el príncipe Faisal Bin Turki el que tomó el micrófono para darle la bienvenida. Luego, fue el turno de su nuevo entrenador, el francés Rudi García: “Estoy muy feliz de tenerlo. Mi objetivo con Cristiano es hacerlo feliz y que disfrute del juego del Al Nassr”.

“Estoy muy sorprendido con la cantidad de periodistas que hay. Estoy encantado de tener un jugador como Cristiano. Estamos aquí para ganar, nada más. Tendremos tiempo para hablar, ahora lo que toca es entrenar y ganar”, sentenció.

Una vez que se dio por finalizada la rueda de prensa, la cual siguieron más de 130 mil personas a través de la transmisión oficial en YouTube, el protagonista de la jornada se paró, se tomó fotos con algunos de los presentes y emprendió viaje rumbo al siguiente escenario emplazado en el estadio. Allí, fue recibido por una multitud que copó las 25.000 butacas libres del Mrsool Park.

Los fanáticos congregados fueron parte de un show de luces y el encendido de múltiples bengalas para ofrecer un marco imponente en este evento, que tuvo un aumento significativo en el streaming, ya que aumentó a una cifra superior a las 250 mil personas cuando CR7 salió a la cancha.

Ya en el césped, volvió a comparecer ante el vitoreo del público: “Es un placer estar aquí. Ayer ya sentí la bienvenida cuando llegué al país. Voy a darlo todo por vosotros”. “Espero hacer a la gente feliz, disfrutar y ayudar al país a mejorar no solo con el fútbol en la sección masculina, sino la femenina del Al Nassr también”, agregó.

Luego de estas declaraciones, Cristiano Ronaldo se acercó a los costados de la cancha para lanzar diferentes pelotas hacía los hinchas. En ese momento, tuvo un lindo gesto con una niña colocada en uno de los barandales de la tribuna. El futbolista firmó un balón y, en lugar de arrojarlo a cualquier lugar, prefirió acercárselo a esa persona ubicada en primera fila.

Sobre el cierre de la presentación, ingresaron sus cuatro hijos (Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo y Alana Martina) en compañía de su pareja, Georgina Rodríguez, en una situación que provocó la sonrisa del futbolista. Instantes después, se retiraron para darle un cierre a este suceso, que tuvo lugar en la capital saudí de Riad.

Fuente: TyC Sports e Infobae