Medios locales aseguran que la decisión de Fernández de pasar Año Nuevo en el país no fue bien recibida en el club y lo esperan este lunes en la reanudación de las prácticas. Ya suena un posible reemplazante.

En medio de los rumores sobre su futuro, que cada día lo ubican más cerca del Chelsea, Enzo Fernández regresó a Portugal luego de un merecido mini descanso luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y, pese a que, según medios portugueses, el volante sentía que no estaba al 100% después del extenuante calendario de la Copa del Mundo, fue titular en la dura caída 0-3 ante el Braga.

Tras el partido, y tal como ya había anunciado previamente, Enzo aprovechó el vuelo de su representante Uriel Pérez, para hacer un viaje relámpago rumbo a Argentina para pasar Año Nuevo junto a su familia en el país. Pero la decisión del volante de la Selección no cayó bien en Benfica.

Tal como detallan los medios locales, tanto el club como el entrenador, Roger Schmidt, consideraban que los días libres que tenía el plantel no eran suficientes para encarar un viaje tan desgastante por las distancias. Y menos luego de todo el cansancio acumulado post mundial.

De hecho, antes de que se confirmara que Enzo había viajado a Argentina, a Schmidt le preguntaron en conferencia por el posible traslado del jugador y fue contundente con su respuesta: «No sé nada sobre lo que sale en las redes sociales y en los medios. Somos un equipo de fútbol profesional y las reglas son para todos los jugadores. Es importante descansar y estar preparados para el próximo partido. No hay excepciones».

Sin embargo, pese a las palabras de su DT, Fernández estuvo en el país, donde pasó las fiestas acompañado por su familia, y la noticia no tardó en replicar en Portugal En el club esperan que el jugador se reincorpore a las prácticas este mismo lunes para comenzar a trabajar ya pensando en el partido del próximo viernes frente al Portimonense. Y todo esto en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

¿Ya hay reemplazante para Enzo?

Tal como indican los medios locales, el apuntado por el Benfica sería Orkun Kökçü, quien actualmente se luce en la Liga Eredivisie. El volante neerlandés, quien tiene características similares a las de Fernández, es el capitán Feyenoord.

Enzo Fernández: viajó, jugó, volvió y ¿qué pasa con Chelsea?

El 2022 de Enzo Fernández fue una locura. Primero, se consolidó y brilló en River. Después, el gran salto a Europa: llegó al Benfica y tardó nada en ganarse un puesto de titular. Pero eso no fue todo. La Selección apareció en su vida y no la soltó más. Fue al Mundial, se adueñó de un lugar en el 11, clavó un golazo, fue elegido el mejor jugador joven de la Copa y fue campeón del mundo.

Luego de Qatar, Enzo F. entró en el radar de los gigantes de Europa. No es para menos: el volante de apenas 21 años la rompió y su techo parece estar bastante alto. Sonó en varios equipos, aunque el Benfica se plantó y si no pagan la cláusula, será difícil que se vaya en breve. Sin embargo, hay varios clubes con billetera importante, como el Chelsea, que están listos para pagar los 120 millones de euros.

Entre lo que fue el Mundial, con fiesta desde Doha a Buenos Aires, con millones en las calles, y lo que depara de su futuro, Enzo viajó a Portugal para presentarse en Benfica y esquivó la cuestión sobre su futuro: «Ahora no sé nada, de eso se está encargando mi representante. No me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido importante», dijo antes de subirse al avión.

Fernández aterrizó en Portugal, se sumó al equipo luso y jugó ante el Braga: fue titular, al igual que Otamendi, pero el Benfica cayó feo (3-0) y perdió el invicto. Lo llamativo es que luego del partido, Enzo volvió a Argentina para pasar Año Nuevo con su familia. El viernes 6 de enero es el siguiente encuentro de su equipo en la liga lusa: recibe al Portimonense.

Mientras el Chelsea afina detalles para ver si paga la cláusula o negocia, y con otros equipos a la expectativa (se lo nombró hasta en Real Madrid, por ejemplo), Enzo jugó en Portugal, volvió a Argentina y su futuro es una incógnita.

Fuente: Olé