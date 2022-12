Zona Aduanera Especial | Adolfo Safrán aseguró que las negociaciones están “avanzadas” y se espera la llegada de Sergio Massa a Misiones

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó los avances de las negociaciones de la Zona Aduanera Especial para Misiones. También se refirió a la prórroga de la Ventana Jubilación y de los Programas Ahora.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/12/12-28-SantaMariadelasMisiones-Adolfo-Safran-Prorroga-Programa-Ventana-Jubilatoria-9.45.mp3

Adolfo Safrán – Santa María de las Misiones

En este marco, Safrán sostuvo que la negociación sobre la Zona Aduanera está avanzada y actualmente se está trabajando sobre aspectos reglamentarios. Así, expuso que se espera para las próximas semanas la visita de Sergio Massa, el ministro de Economía de la Nación: “Él lo había manifestado para la puesta en marcha de la Zona Aduanera para Misiones”, mencionó. Aunque no hay confirmación de la visita por temas de agenda.

“Es algo inédito y revolucionario para Misiones, si bien va a ser por etapas, va a ser para toda la provincia y esto es un gran logro que tenemos que seguir ampliándolo y defendiéndolo para que actúe con mayor impacto económico en toda la provincia”, enfatizó.

Prórroga al Programa Ventana Jubilatoria

Este miércoles, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció la prórroga desde el 1ro de enero de 2023 de la moratoria previsional, la ventana jubilatoria y el retiro extraordinario hasta el 30 de junio de 2023. Con esta prórroga los trabajadores públicos de Misiones, incluyendo aquellos que trabajan en municipios y demás poderes del Estado, desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio podrán jubilarse por alguno de dichos regímenes.

En esta misma línea, Safrán explicó que algunos trabajadores no llegaron con la edad requerida al diciembre de 2022 y no podía comenzar sus trámites jubilatorios: “Si no se prorroga la moratoria, la venta o el retiro, en el 2023 no podían iniciar el trámite con los beneficios de estos regímenes, ahora sí”, señaló. De esta manera, resaltó que los trámites deben iniciarse dentro de la fecha prorrogada.

Cabe aclarar que los trámites se inician ante el organismo empleador hasta el momento de la jubilación, donde se tiene que emitir una certificación de servicios que para recibirla puede demorarse ya que se debe recabar toda la historia laboral del trabajador. Posteriormente, esa información es enviada al Instituto de Previsión Social (IPS) para iniciar el trámite jubilatorio.

Tal vez te interese leer: Enterate de todas las noticias de Misiones Online ahora también por WhatsApp

Prórroga de Programas Ahora

Está confirmada la continuidad de los Programas Ahora hasta junio de 2023, excepto el Ahora Misiones+21 y el Ahora Canasta, porque se está aguardando las decisiones de prórroga de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación.

Aquellos beneficios prorrogados son el Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Gas, Ahora Feria, Ahora Patentamiento, Ahora Gastronomía, Ahora Carne, Ahora Turismo, Ahora Mujer, Ahora Estudiantes, Ahora Pan y Ahora Mascotas.

En este sentido, destacó el crecimiento de las ventas de los productos que se contemplan en los Programas Ahora: “En octubre de 2022 tenemos como registro la suma de todos estos programas generó ventas por $1.576 millones, cuando en octubre de 2021, las ventas habían sido por $649 millones”, profundizó.

Gestiones por la Coparticipación

Sobre este tema, Safrán indicó que los temas se van tratando de acuerdo a las necesidades del momento y en este caso, se debe tratar con el Ministerio de Economía “que ahora está pasando un momento de ordenamiento de cuentas fiscales”, aclaró. De esta manera, señaló que se decidió priorizar la Zona Aduanera para ponerla en marcha.

Sin embargo, aseveró que la Coparticipación será el próximo tema a tratar en la mesa con el sector económico.

Balance del 2022

En un balance del año, planteó que a pesar de las dificultades económicas, especialmente de la inflación, Misiones mostró un nivel bueno en cuanto a nivel de producción y de ventas de todos los sectores económicos: “La producción de yerba mate, la recuperación del turismo, el tabaco, el té, el comercio fronterizo, la industria tuvo un comportamiento muy positivo”, remarcó.

Finalmente, destacó el crecimiento de puestos de trabajo de la provincia, lo cual va de la mano de las decisiones y gestiones del Gobierno provincial: “El sector misionero siempre está buscando reinvertir en la provincia y acompañado también por el fenómeno fronterizo, hoy tenemos un tipo de cambio favorable que hace que tengamos una mayor demanda de productos en Misiones”, concluyó el funcionario.

Enterate de todas las noticias de Misiones Online ahora también por WhatsApphttps://t.co/G0inabZSGQ — misionesonline.net (@misionesonline) December 26, 2022