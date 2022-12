Trucos para crear un collage en Instagram con tus mejores fotos del año

Te compartimos dos aplicaciones gratuitas para armar un espectacular collage en Instagram de los posteos con más me gusta de 2022, y el secreto para compartirlo y subirlo a tu perfil.

Termina 2022 y es momento de balances. Y si todos hacen el suyo, ¿porqué no hacer uno propio? En una época en que las selfies y las redes sociales están omnipresentes, hacer un resumen con lo mejor que subimos a Instagram parece una buena idea para cerrar el año.

Aunque lo normal sea revisar tu perfil y seleccionar de manera manual tus mejores posteos, existen herramientas gratuitas que hacen el trabajo por vos. Aquí las repasamos.

Existen dos muy buenas aplicaciones que, a pesar de no ser oficiales de Instagram, tienen excelentes críticas y recomendaciones, y sirven para recopilar tus nueve publicaciones principales de Instagram.

Top Nine y Best Nine son dos apps que harán este trabajo luego de un par de simples pasos y un poco de paciencia. Pero cuando esté listo, podrás compartir el mosaico con tus contactos y presumirlo ante tus seguidores.

Armá un collage de tus fotos más populares con Top Nine

Top Nine es una app que funciona también como sitio web y no requiere un acceso, email ni vinculación a la cuenta de Instagram. Para utilizarla solo se necesita introducir el nombre de usuario, con el @, y el sitio entregará tu colección de nueve imágenes en forma de mosaico.

Cuando el collage, en el que se indica cuántos Me Gusta se obtuvieron durante 2022, esté listo, la composición podrá ser compartida también en otras plataformas con un simple click.

Además, generará imágenes rectangulares para tus stories y plantillas cuadradas de publicaciones regulares con tu Top 9 personal. El resultado es fácil de guardar en tu celular y de subir a Instagram.

Best Nine, otra app para crear un mosaico con tus posts más importantes

Best Nine, es otra de las aplicaciones que sirve para lo que queremos hacer. La app no pide ningún correo electrónico, pero funciona un poco más lento que Top Nine: las creaciones pueden tardar más de 10 minutos en armarse.

Otra desventaja que tiene es que solo puede buscar posteos de cuentas públicas. Esto significa que si tu cuenta tiene candadito (es privada), no podrás armar un collage con Best Nine.

En estos casos, ambas apps afirman en las políticas de privacidad publicadas en sus sitios que no venderán ni compartirán tus datos a terceros.

(TN)