Tras la decisión de la Corte, este viernes habrá sesión para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito

El vicepresidente de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, firmó la convocatoria para que mañana se derogue el Impuesto a los Sellos y la reducción de Ingresos Brutos para instrumentos financieros. JxC tiene mayoría, pero necesita el apoyo de la oposición.

Luego de conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba a la Ciudad con el Gobierno Nacional, jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura un proyecto de ley para derogar el Impuesto a los Sellos sobre todos los resúmenes de tarjetas de crédito. También reducirá la alícuota de Ingresos Brutos que se gravan sobre los instrumentos financieros.

Emmanuel Ferrario, vicepresidente 1° de la Legislatura, firmó la convocatoria para que se realice la sesión extraordinaria. “En pleno cumplimiento del compromiso asumido por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos y vecinas, deviene imprescindible proponer una ley que disminuya las alícuotas que gravan los ingresos de los bancos por sus ganancias derivadas de pases y de los instrumentos emitidos por el Banco Central de la República Argentina y que derogue el hecho imponible del Impuesto de Sellos, que se creó para las liquidaciones o resímenes periódicos que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generen para su remisión a los titulares”, argumentó.

La oposición negocia para que también se discutan otros temas que habían quedado truncos en la última sesión ordinaria del año. El temario final quedará determinado esta tarde.

Al tratarse de cuestiones tributarias, el reglamento exige mayorías agravadas para sancionar los proyectos aludidos. Es decir, dos tercios de los legisladores (40). JxC cuenta con 32 bancas y, en consecuencia, necesitará ocho votos de la oposición.

Tanto el Frente de Todos (FdT), como la Izquierda y La Libertad Avanza están a favor de eliminar el impuesto sobre los resúmenes de las tarjetas de créditos. Sin embargo, algunos bloques, como el libertario, pretenden que la aplicación sea retroactiva. Es un punto que el proyecto de ley no contempla. Rodríguez Larreta anticipó que ese gravamen se dejará de pagar a partir de hoy.

En cuanto al recorte de la alícuota de Ingresos Brutos que gravan sobre los intereses de los instrumentos de política monetaria, el FdT tendrá reunión de bloque hoy para deliberar qué posición tomará. En tanto, la izquierda no apoyará (o se abstendrá).

Un punto de tensión será que el FdT pretende insistir para impulsar un proyecto de resolución de juicio político al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. Es por el viaje a Lago Escondido que realizaron jueces, funcionarios y empresarios en octubre. El oficialismo porteño -que tiene mayoría legislativa- no hará lugar al pedido. No obstante, no se descarta que el peronismo se pronuncie al respecto mediante mociones de privilegio.

En cualquier escenario, JxC no duda en que Ferrario y Diego García Vilas, presidente de la bancada oficialista, lograrán reunir ocho votos de la oposición para aprobar los proyectos impulsados por Rodríguez Larreta. Hoy se llevarán a cabo arduas negociaciones en los pasillos de Perú 160 para ultimar detalles del marco y del temario de la sesión de mañana.

Un triunfo político que unió a la oposición

Rodríguez Larreta se enteró de la resolución judicial ayer al mediodía, en pleno brindis con empleados y funcionarios porteños. Al instante, el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, y el ministro de Hacienda, Martín Mura, se pusieron a analizar en detalle el texto cortesano para definir las medidas a tomar.

La decisión sería comunicada en conferencia de prensa, por la tarde. Mientras tanto, el jefe de Gobierno y su mesa política convocaron a dirigentes de renombre de JxC para tener una foto de volúmen político a la hora del discurso con los anuncios. Y así fue.

Rodríguez Larreta celebró el fallo de la CSJ y comunicó las medidas acompañado por la plana mayor de JxC. La postal fue ayer en la sede del Gobierno porteño. Para evitar rispideces internas, en JxC aseguraron que en la coalición no hubo diferencias políticas respecto a respaldar la sentencia.

“Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como todas las provincias”, sostuvo ayer Rodríguez Larreta durante su alocución.

“El fallo de la Corte consolida un modelo de liderazgo institucionalista de certidumbre y argumentos como la mejor forma de alcanzar resultados, por sobre los golpes de efecto o las expresiones extremas”, consideró Fernando Straface, secretario general de Gobierno porteño, ante la consulta de Infobae.

“Celebro el fallo de la Corte. Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores”, respaldó Mauricio Macri ayer, vía Twitter. Quien también se sumó fue Patricia Bullrich. “¡Se hizo justicia! ¡La arbitrariedad y el autoritarismo no lograron imponerse!”, opinó ayer la presidenta del PRO.

Bullrich no asistió al discurso de Rodríguez Larreta por cuestiones de agenda. Desde Uspallata le aseguraron a Infobae que “valoramos” el apoyo público de la presidenta del PRO -vía Twitter-. Si bien hubo dirigentes del larretismo que deslizaron que el fallo de la Corte sirvió para “catapultar” el liderazgo del alcalde porteño, buscaron transmitir un mensaje de “unidad”.

Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau, señaló que “el fallo de la Corte Suprema reivindica la necesidad de acordar y cooperar en materia de coparticipación”. En tanto, durante el discurso de ayer de Rodríguez Larreta estuvieron presentes dirigentes como María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Maxi Ferraro, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy, Jorge Macri, Waldo Wolff, Mario Negri y Emiliano Yacobitti.

A partir de ahora, la oposición insistirá en su reclamo de fondo contra la Nación, por la coparticipación. Es que la resolución de ayer fue una medida cautelar: es decir, una decisión precautoria y temporal, que durará hasta que el máximo tribunal emita el fallo definitivo. Al no tener plazos -y por ser un tema políticamente denso y de complejidad técnica-, se espera que la resolución final de la Corte puede demorar años.

Mientras tanto, JxC lo vivió como un “triunfo político” y buscan concertarse ante una posible reacción o respuesta del Gobierno nacional y el kirchnerismo.

