Video | Buenos Aires: tomaba sol en top, llamaron al 911 y la obligaron a vestirse

Ocurrió en un parque conocido como Campo de Patos de Merlo. Miembros de seguridad del lugar obligaron a vestirse a una mujer que tomaba sol en top. Ella, con indignación, grabó la falta de argumentos de la norma.

Una mujer tomaba sol en top en el Parque de la Unidad Nacional (conocido popularmente como Campo de Patos) de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Empleados municipales y seguridad del lugar le dijeron que no se podía «estar así» y que debía usar una remera. Llamaron al 911 para «aclarar la situación» ante las quejas de la mujer, quien filmaba todo con enojo y sarcasmo.

«¿Tu nombre es? ¿No me interesa? Este caballero viene acá al parque y me dice que yo no puedo estar vestida así. Que me tengo que poner una remera y cargarm… de calor y no poder tomar sol. ¡Decime, en esta época! Municipio de Merlo, ¿quién pone las normas? ¿De arriba? ¿Quién es arriba? ¿Dios? ¿No puedo usar top? ¿Se ve alguna tet…, señores? ¿Cul…? Nada. Yo no te voy a hacer caso, no sé qué tenés que hacer», le dije a un empleado municipal que le pedía usar la remera.

Luego, llegaron encargados de seguridad aunque la mujer los presentó como policías. «Acá llegaron los policías. La Policía para llevarme presa. ¿Así no puedo estar? ¿Por qué?», dijo la mujer. Ante la respuesta de que «en malla no se puede», ella expresó: «No es malla, es un top que me cosí yo para que no me queden marcas de Sol».

Posteriormente se ve a otra empleada municipal. «Acá la chica me dice que no puedo andar así que no es una playa. Decime ¿cuál es la diferencia de un top deportivo a este top? ¿Qué se me ve? ¿Se me ve algo? Vos no podés decirme qué ropa me puedo poner. 2022. 2022 señores y me quiere decir… no me importa si sos mujer, hombre, perro, no me podés decir cómo me tengo que vestir».

Fuente: Mendoza Post