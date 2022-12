Impacto económico de un mundial

Argentina está entre los cuatro mejores equipos del mundo y sueña con su camino a la final y sueña también con la posibilidad de ser sede cuando se cumplan los 100 años de la primera copa del mundo realizada aquella primera vez en Uruguay.

Por Lic. en Economía, Eva Muguerza

Y es que el deporte en general y el fútbol en particular movilizan pasiones y recursos con fuerte repercusión en múltiples dimensiones, incide en el bienestar, en la salud y en el ocio tanto para quienes lo practican como para aquellos que lo consumen. Puede ser una herramienta de igualación de oportunidades e inclusión social. En particular el fútbol profesional pasó de ser una actividad recreativa a convertirse en una actividad espectáculo de alto impacto económico.

No es solo por pasión que Argentina conformó la Corporación 2030 para unirse a Paraguay, Uruguay y Chile con la esperanza de albergar el mundial número 100 de la historia del fútbol. Hay mucho escrito sobre los impactos de la organización de eventos de gran magnitud, tanto desarrollando los beneficios como los costos asociados a estos proyectos.

Los costos económicos generalmente se planean en términos de generación de elefantes blancos, es decir, infraestructura que no se utiliza o no se aprovecha adecuadamente una vez terminado el mundial o juego, según sea el caso y las incomodidades de las personas que viven en la ciudad anfitriona durante el evento donde a veces se cortan calles, hay ruido, se ensucia, etc. Ni hablar cuando se reubica a la población de un determinado barrio o zona a los efectos del desarrollo de obras. Todas estas externalidades negativas pueden minimizarse con una buena planificación y sumando racionalidad económica al proceso de toma de decisiones.

Los beneficios económicos de ser sede se asocian a las inversiones en infraestructura que generan trabajo y aumenta la demanda de materiales de construcción. Otro gran impulso tiene que ver con el posicionamiento turístico de la ciudad o ciudades donde se realice el evento, aumenta la demanda de consumo por la afluencia de visitantes que gastan en alojamiento, transporte, alimentos y regalos dándole forma a lo que llamamos legado económico del deporte. Todo ello genera en la economía local un efecto multiplicador a partir de estas nuevas demandas, que tiene efecto en la actividad económica y en el empleo. También hay un legado intangible que tiene que ver con el desarrollo de capacidades en la organización de este tipo de eventos (el know how) que en economía tipificamos como capital humano.

Algunos estudios muestran que no solo ser sede impacta positivamente, sino también ganar la copa. Marco Mello, investigador en economía de la Universidad de Surrey, empleó datos de 1961 en adelante para «examinar si ganar la Copa del Mundo de la FIFA impulsa el crecimiento del PBI, tal y como afirman los analistas y los medios de comunicación de forma concomitante con cada edición de esta competición futbolística». Su análisis muestra que ganar la Copa Mundial de la FIFA aumenta el crecimiento del PBI en al menos 0.25 puntos porcentuales en los dos trimestres siguientes».

Esto sucede principalmente por el aumento de las exportaciones asociadas al atractivo que gozan los productos y servicios nacionales en el mercado mundial tras la victoria. Este efecto es transitorio en la economía local, pero muy útil.

Inversiones canalizadas en los últimos mundiales:

* Se estima que Brasil gastó cerca de 11 mil millones de dólares en 2014,

* Rusia tuvo que desembolsar unos 14 mil millones de dólares cuatro años después para tener la copa en su casa.

* El Mundial de Qatar excede cualquier presupuesto conocido hasta el momento para un país organizador. Se estima que los qataríes gastaron más de 200 mil millones de dólares en una infraestructura que excede la construcción de ocho estadios mundialistas desde cero.