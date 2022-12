Destacan la convivencia política y la armonía en la Legislatura misionera y marcan el contraste con el Congreso nacional

Passalacqua dijo que el pueblo misionero “no quiere lío ni griteríos”. Diego Sartori reveló que, en Buenos Aires, “todos miran a Misiones por su seriedad y calidad institucional”. Closs elogió el acompañamiento de la Legislatura a los gobernadores, “porque se traduce en eficiencia y eficacia”

En la sesión especial del pasado 10 de diciembre en la Legislatura Misionera, se remarcó una y otra vez la calidad institucional, la convivencia política y la paz que contrasta notablemente con el escenario nacional.

En el acto de elección de autoridades, que consagró nuevamente a Carlos Rovira como presidente del Poder Legislativo, propios y extraños al Parlamento, diferenciaron la armonía con la que transitan las sesiones en Misiones; y el bochorno que protagonizan semanalmente los legisladores en el Congreso nacional.

Quien propuso formalmente a Carlos Rovira para seguir ocupando el máximo cargo de la Cámara de Representantes de Misiones, fue el diputado Hugo Passalacqua. “Intentamos fundamentar su figura, más allá de la trascendencia obvia que tiene, por todo lo que hizo por la provincia y por la Legislatura”, expresó.

También se refirió al “contraste con lo que ha ocurrido en la Nación, con desprolijidades y que actualmente están sin autoridades, mientras que Misiones está en armonía, en paz”.

“Todos se expresaron como corresponde, para eso está la Cámara, para que se representen voces distintas, pero siempre en el marco de respeto”, agregó.

“Se avizora para el 2023, que la Legislatura seguirá funcionando con todo el mundo diciendo lo que piensa, lo que opina, sus convicciones, sus decires, sus esperanzas y siempre con tranquilidad”. Al tiempo que reafirmó que “el pueblo misionero no quiere lío ni griterío. Quiere soluciones para sus cosas”.

El ex gobernador propuso que, en el futuro, se debata sobre el tiempo de mandato del presidente de la Cámara, que en la actualidad sólo estipula un año, según la Constitución provincial. “Somos sólo 3 provincias que hacen esto. Es un ejercicio muy lindo, es un ritual hermoso elegirlo cada año, pero los procesos electorales son hacia proyectos políticos”.

Recordó Passalacqua que, para el Ejecutivo, “se votan personas que encarnan ideas durante 4 años para que te conduzcan y después tenés la posibilidad o no de reelegirlos. Es una posibilidad, no una obligación”. En cambio, en el Legislativo, “es una rareza que todos los años se elija presidente. Es lindo reafirmar la votación, pero es muy raro, no ocurre en el Poder Judicial ni el Ejecutivo. Nuestra Constitución dice una cosa, pero las otras 21 constituciones dicen otra. No es un tema de debate electoral, es para discutirlo de aquí a 15 o 20 años”.

Por su parte Diego Sartori, miembro del Congreso nacional en representación del Frente de la Concordia misionera, apuntó que “nosotros que andamos por otros lados, vemos lo que es la provincia de Misiones. No tiene nada que ver con la realidad que nos está tocando vivir en un país donde estamos todos lastimados”.

“En la cámara de Diputados de la Nación íbamos a elegir las autoridades y terminamos en un bochorno. Y en Misiones, se marca una calidad institucional totalmente diferente”, reconoció.

“Todos miran a Misiones por nuestra seriedad en la provincia y a la hora de actuar en Buenos Aires”, acotó.

Adelantó Sartori que, de cara a la agenda del 2023, “vamos a luchar desde nuestro bloque para estar más conectados con el país”.

Por el 100 por ciento de los votos emitidos, Rovira presidirá el Parlamento Misionero en 2023https://t.co/Qxn0zo1xq8 — misionesonline.net (@misionesonline) December 12, 2022

Otro miembro del Congreso que habló con Misiones Online fue el senador Maurice Closs, quien también asistió a la sesión especial del 10 de diciembre en la Legislatura.

Dijo que, durante los discursos, “se resaltaron las características de este tiempo y Misiones está bien separada de la constante puja nacional”.

“Hay un acompañamiento constante de Carlos Rovira desde la Legislatura a los gobernadores. Yo lo he tenido durante 8 años”, recordó.

Closs aseguró que Misiones tiene “una Legislatura ordenada, en consonancia y acompañamiento a los Poderes Ejecutivos y eso se transforma siempre en un elemento de eficiencia y eficacia para la provincia”.

“A mí me tocó estar en épocas distintas en el Senado y en Diputados de la Nación. Ahora es una etapa dura, de poco diálogo, de falta de capacidad inclusive de formar quórum. Es un problema para la Argentina y esa es la gran diferencia con Misiones”, sentenció.