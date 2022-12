Exploración offshore en el mar argentino: ¿Hay riesgo por derrames de petróleo?

Desde la secretaría de Energía indicaron que el pozo exploratorio de hidrocarburos se encuentra en una etapa de actividad sísmica, sin perforación y solicitaron que la justicia falle a favor para continuar con el proyecto

El Director Nacional de Exploración de la Subsecretaría de Hidrocarburos, Nicolas Taiariol, explicó en referencia a la exploración offshore en el Mar Argentino, que los riesgos de derrame son imposibles porque será una actividad sísmica y no habrá perforación.

En la Cuenca Argentina Norte se encuentra el Proyecto Argerich, el primer pozo exploratorio costa fuera (offshore) en aguas ultra profundas en Argentina, que tiene por objetivo la exploración de 15.000 km2 a más de 300 km de la costa de Buenos Aires y con una profundidad de 1.527 metros al lecho marino.

Se trata del primer pozo exploratorio de hidrocarburos en aguas profundas en el área perteneciente a la Cuenca Argentina Norte, ubicada a 311 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata y a 344 kilómetros de Necochea.

“El tema se judicializó y por eso está frenado, uno de los argumentos era las probabilidades de derrame. Se tomó en cuenta un estudio de la Universidad del Centro que no es del todo correcto y que generó más alarma que otra cosa. La actividad que se va a realizar es actividad sísmica no se va a perforar un pozo todavía, por lo cual, es imposible que haya un derrame cuando no hay perforación”, sostuvo Taiarol.

La fase exploratoria comenzó con el relevamiento sísmico 2D y 3D. La sísmica 2D permite obtener imágenes en dos dimensiones de las capas de la tierra, sus formas y sus estructuras, mientras que la sísmica 3D genera gráficos tridimensionales que, con mayor detalle, permiten verificar la presencia o no de hidrocarburos. Actualmente, corresponde avanzar con la perforación de un pozo exploratorio con el propósito de encontrar petróleo o gas en un lugar considerado favorable para la existencia de hidrocarburos.

Al respecto, el funcionario explicó en qué consiste dicha actividad: “Son unas ondas que se emiten que rebotan contra el suelo y vuelven y en esa recepción se configura un mapa sísmico y geológico y se intuye con cierta certeza la posibilidad de que existan hidrocarburos, ya sea gas o petróleo. Por lo cual, ahí hay una confusión reinante sobre el tema del derrame que, en esta etapa frenada por la cautelar, no va a suceder”.

Por otra parte, Taiarol destacó en declaraciones radiales la importancia que tiene en términos económicos para nuestro país avanzar con la actividad sísmica. En tal sentido expresó: “Estamos viendo qué potencial tiene, se habla de petróleo y de millones de dólares de regalías. Necesitamos avanzar en la exploración para confirmar lo que esperamos”.

Por último, con respeto respecto al fallo detalló que deberá resolverlo la justicia marplatense: “estamos esperando que la Cámara se expida a favor y se pueda destrabar para comenzar la actividad. Toda la industria offshore está esperándolo”.

De hallarse hidrocarburos, se ingresaría en la siguiente etapa, que es la de establecer los límites del yacimiento con pozos diseñados para testear el fluido a producir. Es recién en una tercera etapa cuando se perforarían los pozos de producción.