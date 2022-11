Mate Rock 2022 | Araucaria ye entró en contacto con el estudio donde grabará su disco

Tras haber resultado ganadora del certamen Mate Rock 2022, la banda de Capioví ya se prepara para dar inicio a la grabación de su disco, tal cual lo estipulado por el concurso organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia junto al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Este viernes, los integrantes de Araucaria visitaron el estudio Tierra Soñada, donde tendrá lugar la grabación del disco, que posteriormente será masterizado en el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM), para luego aterrizar en todas las plataformas musicales y con todos los derechos de autor garantizados.

Allí fueron recibidos por el músico, productor musical y titular de Tierra Soñada, Marcelo Kuczek, comenzaron a delinear las primeras puntas para la planificación de la grabación del disco que, por el momento, no tiene nombre ni cantidad de tracks definidos.

«Estar viviendo esto después de haber ganado el concurso es como estar soñando despierto. Nos encantó el estudio, y estamos en una etapa en la que tenemos que elegir los temas, y tomar varias decisiones musicales. Tenemos casi 25 temas y seguramente muchos van a quedar afuera, pero bueno, este camino recién empieza, y estamos muy felices» señaló el baterista Nahuel Sachser.

Ubicado en un tranquilo y arbolado barrio de Posadas, Tierra Soñada ya lleva concretados más de 70 proyectos musicales de artistas misioneros, situándose como una referencia en la provincia y la región. «Para nosotros es una alegría inmensa que músicos de la provincia puedan venir a grabar aquí. Este estudio está diseñado y pensado para que el músico la pase bien, y no tengo dudas que vamos a hacer el mejor disco posible. Gracias a un enorme esfuerzo, estamos muy bien equipados para hacer lo que más amamos, que es grabar discos con artistas misioneros» destacó Kuczek.

Quien también participó del diálogo en torno a la grabación, fue el ministro de Cultura Joselo Schuap. «Finalmente llegó el momento de pasar a la etapa de grabación, y por eso hoy estamos juntando a la banda ganadora del Mate Rock con quienes van a registrar aquí en el estudio Tierra Soñada. Araucaria va a poder plasmar su música y su corazón puesto sobre el escenario, en un disco profesional. Pero aquí no sólo está representada Araucaria, sino que en esta banda se resume el espíritu de todas las bandas participantes. De lo que se trata es que la música siga girando».

A su vez, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José Szychowski, dijo estar «sorprendido por este estudio que no conocía; me pone muy contento que existan lugares como éste donde nuestros músicos puedan plasmar su arte. El Mate Rock vino a poner en valor la importancia del mate como símbolo cultural, como algo que nos invita a compartir, y que no tiene que estar solamente ligado a las expresiones folklóricas, sino al rock y a toda la cultura».