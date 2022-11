(Reuters) - Alrededor de 50 soldados rusos murieron o resultaron heridos en un ataque de artillería ucraniana de largo alcance, dijo el miércoles el Ejército de Kiev, en un inusual caso en el que Ucrania afirma haber infligido grandes bajas a su enemigo en un solo incidente.

En un post de Facebook, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dijo que Rusia sufrió las pérdidas el martes cuando las fuerzas ucranianas bombardearon la aldea de Denezhnykove, a 70 kilómetros detrás de las líneas del frente en la provincia oriental de Lugansk.

No dio más detalles. El Ministerio de Defensa ruso no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, y Reuters no pudo verificar de forma independiente la versión de los militares ucranianos.

Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania sistemas avanzados de cohetes capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros.

El mes pasado, el líder checheno Ramzan Kadyrov, estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin, dijo que 23 de sus soldados habían muerto y otros 58 habían resultado heridos en una descarga de artillería ucraniana.