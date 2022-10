El Negro paró el equipo que enfrentará mañana a Gimnasia en el Bosque con una gran sorpresa y con otro cambio en el medio. Arriba, se plantea la duda: ¿juega Villa o arriesga Langoni?

El medio. El medio fue la zona del equipo que más tocó Hugo Ibarra en los últimos partidos. El medio, en definitiva, fue su tipo de cambio. Y el medio, justamente, volverá a modificarse para la final de este jueves contra Gimnasia por la Liga Profesional. Sin embargo, el DT de Boca metió otra gran sorpresa en el 11 que jugará en el Bosque: adentro Figal, recién recuperado de su lesión en la rodilla, por Roncaglia. Y lo dicho, la variante de siempre en mitad de cancha: en este caso, Romero por Medina, tocado.

La otra duda central que tenía que definir el DT estaba en el ataque: si apostaba o no por Sebastián Villa de entrada, por primera vez después de su lesión (volvió en Rosario tras 49 días). Y eso implicaba, claro, evaluar la salida del chico maravilla: Langoni. Sin embargo, el Negro decidió mantener a quien justamente reemplazó al colombiano todo este tiempo, con goles determinantes.

Por lo tanto, Luca será quien acompañe a Benedetto, titular sí o sí por peso propio, pero también por la suspensión de Luis Vázquez (debe cumplir con la sanción de cinco amarillas que arrancó en esos nueve minutos jugados en el Bosque, previo a la suspensión).

Así, los 11 que paró Ibarra para la súper final de este jueves, que marcará la forma en la que Boca llegará a la definición del domingo, tuvo a: Rossi; Advíncula, Figal, Zambrano, Fabra; Romero, Varela, Pol, Ramírez; Langoni y Pipa.

Tal vez te interese leer: Se define el título de la Liga Profesional | Así se jugará la última fecha: días y horarios de todos los partidos

La sorpresa en defensa

En total, entonces, serán dos las variantes que pondrá Ibarra para enfrentar a Gimnasia. Pero sin dudas, la presencia de Figal llama la atención. Porque el ex Independiente no estaba en la primera lista de concentrados y, al postergarse el partido con Gimnasia un día, no sólo se metió entre los citados, sino que el Negro lo puso como titular.

Así, con Carlos Zambrano recuperado (jugó sólo un tiempo contra Newell’s y terminó con hielo en la rodilla), Figal regresará luego de siete partidos para acompañar al peruano entre los 11. ¿Lo apuraron? ¿Cómo estará? Es toda una incógnita, ya que hace más de un mes que no juega. Pero los errores que cometió Boca en defensa contra Newell’s, sin dudas, pesaron en esta decisión. Así como la grave lesión de Marcos Rojo, una baja sensible.

Por todo, Ibarra también apuesta ahí a la experiencia de los cuatro integrantes de su última línea para bancar la parada en el Bosque, ante un equipo que se había hecho fuerte en su casa, pero que sacó un punto de nueve en los últimos tres juegos de local. Por eso, Boca no sólo tiene que ganar allí para recuperar la punta, sino para llegar al choque del domingo contra Independiente dependiendo de sí mismo para ser campeón.