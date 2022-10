Emocionado y entre lágrimas, Marcelo Gallardo se despidió de los hinchas de River Plate tras la derrota con Rosario Central

Rosario Central se quedó con la victoria en la fiesta dedicada a Marcelo Gallardo en el Monumental. Alejo Veliz, en dos ocasiones, marcó los tantos para el Canalla, mientras que Matías Suárez selló el descuento.

Este domingo, por la noche, Marcelo Gallardo se despidió de sus hinchas y del club en un partido que no terminó con el resultado que esperaba River Plate. Desde que Gallardo ingresó a la cancha los hinchas lo ovacionaron de River en el Monumental. Si bien al Millonario todavía le queda un compromiso con Racing en Avellaneda, los fanáticos le agradecieron a Napoleón su ciclo dorado.

Tras la finalización del partido, los hinchas aguardaron en sus lugares para agradecerle a Marcelo Gallardo los 8 años y medio que estuvo al frente del plantel. “Gracias por esta alegría de ganarle a Boca, de salir campeón. River, River yo te quiero, yo te llevo adentro de mi corazón”, baja desde las tribunas.

Juanfer Quintero le puso voz a los hinchas de River

Sin poder contener la emoción y la voz quebrada, el colombiano lee una carta escrita por los socios y socias del club que le agradecen al Muñeco su etapa gloriosa y el legado que dejó en la institución.

“Gracias por hacer el respeto del manto sagrado y gracias eternas por tu legado. Gracias por cada proeza y gracias por vivir tu lugar con grandeza. Gracias desde la San Martín, la Belgrano, la Sívori y la Centenario… Y gracias por meterte contra Gremio en el vestuario», dijo.

«Gracias por los 14 títulos, por la gloria, por el inolvidable capítulo de nuestra historia, gracias por el 9 de diciembre y gracias por esta emoción que vivirá para siempre. Gracias por esta alegría de ganarle a Boca y salir campeón. Esta emoción que vivirá para siempre", expresó Quintero.

“Jamás en mi vida soñé con vivir algo así”, aseguró Gallardo

Tras la carta de Juanfer Quintero el entrenador tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a los hinchas. “Sinceramente no sé por dónde empezar. Mi vínculo con River me hizo ser un privilegiado. Jamás en mi vida soñé con vivir algo así. O si lo soñé, era algo muy mío. Y estar en este momento, en este lugar, con miedo de expresarme, porque esto es demasiado… Tengo muchos recuerdos, pero quiero empezar recordando en este día de la madre a la mujer que me dio la vida, que seguramente me estará viendo desde algún lugar de privilegio, allá en el cielo. ¡Feliz Día de la Madre! Yo a la mía la recuerdo con mucho cariño. Era la que esperaba que llegara de cada entrenamiento, que me abrazaba, que me acompañaba a todos lados, hasta el día que se fue… Se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que: ¡Gracias vieja! En algún lugar del cielo donde estés, por haberme dado la vida. Gracias a mi familia, que me sostuvo todo este tiempo. Gracias a todo mi equipo de trabajo; lo valoro, lo respeto y los quiero. Han sido parte de mi cuerpo todo este tiempo. Gracias jugadores. Han pasado muchos jugadores en todo este tiempo, muchísimos. Son los verdaderos protagonistas de lo que podamos trabajar, desarrollar o sentir para que ellos lo lleven a cabo», expresó Gallardo.

«No tengo más que palabras de agradecimiento de cada jugador que ha tenido la grandeza de vestir esta camiseta, de entregarse al máximo en cada entrenamiento. River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir, de ser, y nos ha tocado ganar. Han sido cosas hermosas, imborrables. Quedará siempre para toda la vida. También nos ha tocado perder, y en la derrota me he sentido más orgulloso, porque la vida tiene eso. Te da enseñanza, te permite ser humano, para equivocarte y tener más fuerzas para seguir, y hemos sido eso todos este tiempo”, manifestó emocionado y entre lágrimas.

El impactante cierre que iluminó el Monumental

La ceremonia terminó con un notable espectáculo que tuvo fuegos artificiales y emoción. Marcelo Gallardo se despidió de los hinchas y recibió la última ovación como entrenador de River Plate. La jornada tuvo una mezcla de sensaciones que pasaron por la tristeza, la nostalgia, el orgullo y el agradecimiento permanente. El Muñeco tuvo una jornada inolvidable. Napoleón cerró un ciclo cargado de éxitos. Y lo disfrutó con la familia de La Banda.

Sobre el partido con el que se despidió Gallardo

En la fecha 26 de Argentina – Liga Profesional 2022, el Canalla celebró este domingo contra el Millonario. El gol del partido para el local lo anotó Matías Suárez (42′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Alejo Veliz (13′ 1T y 3′ 2T).

Matías Suárez hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 42 de la segunda etapa. Elías Gómez logró asistir con un pase, al delantero que anotó un golazo en el ángulo izquierdo.

En el minuto 43 del primer tiempo, Elías Gómez pudo cambiar el rumbo del partido, pero su remate se estrelló en el palo y River Plate se perdió el empate.

Aunque River Plate lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo celebrar en casa. Tuvo más disparos que su rival (18), de los cuales 9 llegaron al arco, 1 fue detenido por el palo y 7 terminaron afuera.

El duelo fue bastante luchado, con muchas faltas de ambos lados, lo que ocasionó que el partido se detuviera constantemente. Hubo gran cantidad de amonestados: Javier Báez, Agustín Palavecino, Lautaro Blanco, Nicolás De La Cruz, Kevin Ortiz y Alejo Veliz. Fue expulsado por roja directa, Juan Fernando Quintero en el minuto 103 del segundo tiempo.

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, planteó una estrategia 4-5-1 con Franco Armani en el arco; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, David Martínez y Elías Gómez en la línea defensiva; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, José Paradela, Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco en el medio; y Lucas Beltrán en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Tévez se pararon con un esquema 4-5-1 con Gaspar Servio bajo los tres palos; Damián Martínez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco en defensa; Kevin Ortiz, Mateo Tanlongo, Gino Infantino, Facundo Buonanotte y Ignacio Malcorra en la mitad de cancha; y Alejo Veliz en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Monumental fue Fernando Echenique.

El Millonario recibirá a Racing Club en la próxima jornada. Así mismo el Canalla jugará de local frente a Colón.