Los detalles de la especial despedida que le prepara River Plate a Marcelo Gallardo

Este domingo, desde las 20.30 cuando River Plate se enfrente a Rosario Central, será el último partido del Muñeco en el Monumental. Tanto hinchas como el club preparan un homenaje de despedida a Marcelo Gallardo.

“Quiero agradecerle al hincha. Asumí en 2014, en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años, será un recuerdo imborrable para mí. Agradecerles de todo corazón por semejante muestra de amor y afecto que han tenido conmigo y todo mi grupo de trabajo. Si bien voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como lo he pensado siempre, terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente decirles gracias, por todo el afecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos”

Con esas palabras, Marcelo Gallardo anunció de manera oficial su salida de River Plate tras un ciclo exitoso de ochos años y medio y aprovechó la ocasión para retribuir todo el cariño que recibió por parte de los simpatizantes millonarios en esta etapa como director técnico.