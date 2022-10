Concluyó la edición 19 del festival “Oberá en Cortos”

Cortos, largos, ficción, fantasía, terror y relatos de crudas realidades, es el mix que llenó de emociones al público en la décimo novena edición del Encuentro Internacional de Realizadores “Oberá en Cortos” (OEC), por la Identidad y la Diversidad Cultural.

Con el desarrollo de diversas actividades en múltiples espacios, el festival que congrega a realizadores de la región Mercosur y el país, cerró este viernes con objetivos claros camino a los 20 años.

Durante el cierre, el presidente de Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), Mario Giménez, manifestó que “luego de haber logrado todos los objetivos planteados originalmente, el festival está en condiciones de asumir nuevos y mayores desafíos, entre los que destacó la formación de audiencias que amplíe el público de las próximas ediciones; la necesidad de ampliar la matriz productiva con la incorporación de jóvenes estudiantes de las carreras superiores vinculadas al audiovisual y la alianza con el sector privado, ya que OEC es un evento más de los tantos que tiene nuestra provincia y que requiere de servicios para atender las demandas de los visitantes convocados durante la principal semana del cine misionero”.

Al mismo tiempo, destacó el legado democrático que dejó el festival, y que hoy se mantiene en todos los espacios de planificación participativa con que cuenta el IAAviM, entre los cuales se destaca el Foro de Políticas Públicas Audiovisuales. Bajo esa instancia, se trabaja en líneas de fomento que se lanzarán en el mes de noviembre, según los parámetros discutidos y consensuados por la comunidad audiovisual. Sin embargo, señaló con preocupación que, al día de hoy, aún no se han prorrogado las asignaciones específicas para el cine y la cultura en general. De no concretarse antes de fin de año, toda esta magnífica construcción se echaría por tierra.

A su turno, y con relación a la advertencia formulada por Giménez, el secretario de Cultura de la provincia, Joselo Schuap, manifestó que desde un principio la cartera tomó conocimiento de la situación y acompaña la propuesta del diputado Pablo Carro que pronto visitará la provincia. “El sector de la cultura está en alerta y es fundamental movilizarnos”, expresó.

OEC 2022

Entre las conclusiones de esta edición, se destacó la intención de abrir el festival a nuevas experiencias, a partir de la articulación de los sectores público y privado. En esta dirección, fue la primera vez que OEC proyectó un film en la sala de Microcines Oberá, con una buena convocatoria de espectadores.

Durante cinco días y con el objetivo de aportar a la formación profesional del sector audiovisual, se llevaron adelante talleres de streaming, audiovisual inclusivo y entrevista en estudio, mesas de trabajo de cine comunitario y estrategias de comunicación de productos audiovisuales y charlas sobre el desarrollo de la mirada cinematográfica. A su vez, se desarrollaron el seminario intensivo de investigación para proyectos documentales, la masterclass de Animación y Stop Motion del estudio Can Can Club (Bs. As.) y un encuentro con representantes de la plataforma pública, gratuita y federal Cont.ar.

Las muestras tuvieron su protagonismo durante todo el festival, donde se crearon espacios con contenido sobre animación, cine joven comunitario, cine latinoamericano y la exposición de cortometrajes por los diez años de la carrera de TMAF (FAyD-UNaM). También se compartió la muestra fotográfica “Encuentro de Raíces”, en las instalaciones de Facultad de Arte y Diseño de la ciudad.

OEC se caracteriza por ser un espacio de reflexión y apertura, donde el cine se convierte en una herramienta de transformación social y de visibilidad de problemáticas cotidianas. En este marco, el festival tuvo su primera experiencia de cine distendido, con proyecciones sutilmente modificadas para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje y otras necesidades puntuales en la comunicación. Asimismo, se proyectaron producciones enfocadas en infancias no binarias y maternidades trans.

El cierre de la décimo novena edición del encuentro que trasciende fronteras fue con la proyección de seis producciones de Argentina, Brasil y Paraguay, entre ellas: los cortometrajes “Papá” de Alicia Braga Farina (Paraguay), “Maragato” de Elian Guerín (Brasil y Argentina); los mediometrajes “Terminal Norte” de Lucrecia Martel (Argentina), “Kanhatek” Jessica Beard (Argentina) y los largometrajes “Jubentú” de Ricardo Morínigo (Paraguay) y “La luz mala” de Carlos Kabal (Argentina). Por su parte, el Ministerio de Cultura hizo su aporte con el Camión Cultural y espectáculos en vivo y al mismo tiempo se proyectaron contenidos infantiles 360 con óculos (cascos de realidad virtual).