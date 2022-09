Herrera Ahuad en New York: expuso ante inversores, fortalezas de las economías regionales y ofreció excedente en biomasa como energía alternativa

En el Council of The Américas, el mandatario misionero dijo que “el 50% de lo que exportamos, lo hacemos a Estados Unidos, fundamentalmente en la industria forestal”. Destacó que Misiones, “es una de las 3 primeras provincias de la Argentina que genera más empleo formal en la industria del software”

En el último día de la gira de los gobernadores del Norte Grande por los Estados Unidos, los mandatarios se reunieron en New York con el Council of The Americas, para impulsar el desarrollo de sectores estratégicos de la economía de la región.

Recibidos por Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of The Américas, el principal foro de diálogo sobre política, economía y cultura latinoamericana, cada gobernante expuso sus fortalezas ante inversores estadounidenses.

Las intervenciones fueron seguidas por presidentes y gerentes generales de compañías miembros de la Sociedad y el Consejo de las Américas, quienes operan en Argentina y América Latina

“Es la primera misión que hace un grupo tan numeroso de gobernadores de la Argentina. Tenemos una agenda muy importante dado el enorme potencial que tiene la región del Norte Grande, para el desarrollo de la Argentina”, destacó Susan Segal.

“Oportunidades en minería, agronegocios y economía del conocimiento entre muchos otros”, agregó la anfitriona.

En el primer panel de gobernadores, los mandatarios debían exponer sus potencialidades, riquezas, naturaleza y capital humano.

De la moderación participó Lisa Schineller, directora de S&P Global Ratings, principal proveedora mundial de calificaciones crediticias independientes quien aseguró que, a la Región del Norte Grande, “le falta infraestructura”.

Ponderó “el potencial agrícola” y especialmente marcó a Misiones, como “una provincia rica en turismo”.

Lisa Schineller pidió a Herrera Ahuad que desarrolle sobre “agricultura y la diversificación de la matriz exportadora”.

“Tenemos muchas esperanzas en lograr las reivindicaciones que necesita el Norte Grande”, dijo Herrera Ahuad desde Washingtonhttps://t.co/Tg26EeuCOw — misionesonline.net (@misionesonline) September 29, 2022

A modo de prólogo, el gobernador misionero señaló que “en nuestras provincias, el Estado es el primer actor. Si no actuamos no hay salud, educación, no hay economía y por eso estamos acá”.

“Los componentes de la vida diaria en nuestra sociedad, tienen que ver con las decisiones que tomamos todos los días”, expresó Herrera Ahuad.

Turismo, exportaciones e industria del software

Al momento de referirse al turismo, el gobernador aclaró que “Misiones es una provincia turística que se ha convertido en un destino como provincia, ya no es sólo Iguazú, que nos hizo famosos en todo el mundo”.

Con relación a las exportaciones, Herrera Ahuad recordó que “somos una provincia que, en su matriz exportable, el 50% de lo que exporta, lo hace a los Estados Unidos, fundamentalmente en la industria forestal”.

“Junto con el té y el tabaco son los 3 productos exportables. En menor media la yerba mate”, consignó.

“Tenemos como fortaleza dentro de la economía regional, la foresto industria primero y la industria de la yerba mate. Producimos el 98% de la yerba mate de la Argentina. Somos la única provincia que produce té y compartimos con otras provincias del Norte, la producción del tabaco”.

Durante el tiempo asignado para cada mandatario, Oscar Herrera Ahuad subrayó que “las características de nuestra provincia, hace que el 41% de la población sea menor de 18 años. Es joven en su base piramidal que es extremadamente amplia. Y eso genera grandes desafíos”.

“Hace 12 años comenzamos a incursionar en educación disruptiva. Escuela de Robótica en la niveles iniciales y primaria; la escuela secundaria de Innovación y el primer Silicon de Sudamérica”, detalló. Y adelantó que “en marzo tendremos la obra del edificio propio concluida”.

“Tenemos 20 mil alumnos cursando las áreas disruptivas. Apostamos a la economía del conocimiento. Estamos entre las 3 primeras provincias de la Argentina que genera más empleo formal en la industria del software”, dijo Herrera Ahuad.

Agricultura familiar y cuidado del medio amiente

Previo al pedido puntual que hizo Herrera Ahuad ante los inversores, reiteró que, en Misiones, “la bandera que llevamos adelante es la protección y el cuidado del medio ambiente. Es una provincia verde”.

“De las tres millones de hectáreas que tenemos, 29 mil kilómetros aproximadamente, 1 millón 400 mil hectáreas, corresponden a áreas naturales protegidas y hay 400 mil hectáreas más de área forestadas”.

“El resto se divide en esquema minifundistas, por eso tenemos un ministerio de Agricultura Familiar que genera una base muy importante de la matriz alimentaria”, sumó el funcionario misionero.

“Nuestra búsqueda es la posibilidad de inversiones a las economías regionales puntuales. Son las que nos han permitido transitar la pandemia con cierta tranquilidad en el área alimentaria”.

“Pasamos de tener entre 50 y 60 mil misioneros que consumían productos de la provincia a 600 mil, actualmente”, destacó.

“Es una producción orgánica en todas sus características”, agregó Herrera Ahuad.

También mencionó el avance “en el área de investigación y producción de bio herbicidas y de bio fertilizantes, tratando de eliminar los químicos” y recordó que “no incrementamos porque no podemos, la frontera agropecuaria de Misiones por el cuidado del medio ambiente”.

Por último, invitó a inversionistas a mirar el excedente de biomasa que tiene la provincia, como alternativa de energía limpia.

“El tema de la crisis energética, Misiones tiene un doble desafío. Primero porque el Norte Grande argentino, adolece de un sistema de transporte energético acorde. Y segundo, Misiones es una provincia donde no llega el gas natural todavía”, enfatizó.

“Apostamos a las energías alternativas, en el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, porque tenemos el 53% de la biodiversidad de la Argentina en esas 3 millones de hectáreas”.

“El excedente forestal que tenemos de biomasa, es una excelente oportunidad para los inversores. Si logramos inversiones en la producción de biomasa, lograremos de a poco, reducir las emisiones de combustible fósil que tenemos”, remarcó.

Finalmente, Herrera Ahuad expuso que “en la búsqueda de energías limpias ya mostramos fortalezas en la fotovoltaica, pero no tanto como en otras provincias, porque nuestros parques son más pequeños y, en algunos casos se instalaron para la economía familiar”. Para invitar a los empresarios a invertir, “porque el excedente de biomasa puede generar un valor agregado muy importante”.