Después de muchos años, la ama de casa pudo finalizar la primaria, la secundaria y ahora encara otra etapa buscando convertirse en técnica en gestión pública y administración. Susana, un ejemplo de superación.

Nunca es tarde para terminar el colegio, así lo demuestra la historia de Susana, quien actualmente cumple funciones en el Concejo Deliberante de Posadas. Es egresada del SiPTeD, logró vencer sus temores y apostó por la educación para reescribir su historia y proyectar un futuro distinto.

El Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo hace años que ofrece la posibilidad de terminar los estudios primarios y secundarios a quienes tuvieron que abandonarlo por diferentes motivos.

Sus aulas reúnen historias de grandes esfuerzos de hombres y mujeres que, al aprender, logran saldar una cuenta pendiente consigo mismos. Tal es el caso de Susana, ex alumna del SiPTeD, quien recorrió su trayecto educativo junto a la profesora Romina, en el Núcleo 412 de Posadas.

Susana es una mujer que decidió encarar el proceso de terminar la primaria y la secundaria y, además, sumar herramientas laborales que le permitan proyectar un futuro diferente, convencida de la potencia transformadora de la educación.

El apoyo de su familia fue fundamental para ayudarla a dar el primer paso. “Para mí fue muy difícil volver después de muchos años a estudiar, pero con la colaboración de mis hijos, de mi pareja y de la gente de mi trabajo, me animé. Los profesores son muy buenos y nos tratan de apoyar siempre; nos sentimos muy acompañados”, resumió.

Fue abanderada de la insignia misionera y ahora incentiva a chicos y grandes para que finalicen los estudios secundarios.

Tras completar el proceso primario y secundario, Susana continúa estudiando y eligió la tecnicatura en Gestión Pública y Administración que se dicta en el IMES (Instituto Misionero de Estudios Superiores).

“Los alumnos que somos adultos y que decidimos emprender el estudio, estamos atravesados por historias de vida muy diferentes. El alumno adulto que vuelve a estudiar o que empieza a estudiar, lo hace movido por una necesidad de superarse. Eso pude ver y disfrutar en primera persona”, relató Susana.

“En la mayoría de los casos, sobra el entusiasmo entre los alumnos. El desafío más grande, para ellos, es animarse a empezar, juntar el coraje necesario para atravesar la puerta del SiPTeD y confesar, a veces con timidez, que no terminaron la primaria o la secundaria”, admite Susana.

“Algunos vienen muy golpeados, entonces tienen una autoestima muy baja. Ese es uno de los aspectos que más hay que trabajar con ellos. Muchas veces no empiezan porque no se atreven, y otras veces porque no conocen la realidad de nuestro sistema”, explicó Rocío Gómez Sosa – coordinadora Zonal del SiPTeD en Posadas.

Por su parte, la directora general Antonella Coletti, resaltó que “todos los días redoblamos los esfuerzos para que el derecho a la educación sea una realidad para todos los misioneros y misioneras. Desde el SiPTeD trabajamos arduamente para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”.

Además, Yamila Ruíz, diputada provincial que participa y acompaña de manera activa todas las actividades del SiPTeD, hizo un especial reconocimiento a Coletti, equipo y docentes de la institución. “Siempre están detrás de estos logros. Hay un gran trabajo mancomunado y un gran docente, cuyo resultado va más allá de transmitir conocimientos”.