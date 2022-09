“Fabián Tablado es un psicópata y Posadas no puede tener a un asesino viviendo ahí”, dijo el padre de Carolina Aló al enterarse de su residencia en Misiones

El femicida de Carolina Aló fijó domicilio en la calle Santiago del Estero, en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad de Posadas. El padre de la víctima alertó de la peligrosidad de Fabián Tablado. “Estamos en frente de una persona peligrosa, que no le importa ni considera la vida como algo apreciado”, expresó.

El padre de Carolina Aló se refirió a la llegada de Fabián Tablado a la provincia de Misiones. Su hija fue asesinada de 113 puñaladas por el hombre que fijó su domicilio en la ciudad de Posadas. Si bien ya cumplió su condena, al salir de prisión fue denunciado por su ex pareja por violencia de género. “Teniendo asesinos en la calle como Fabián Tablado, todos tenemos que reaccionar porque la vida es lo más preciado que tenemos y sobre todo si hablamos de la vida de nuestros hijos”, dijo Edgardo Aló en comunicación telefónica con Misiones Online.

El femicidio de Carolina Aló, del cual se cumplieron 26 años, ocurrió un 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado. Aló, de entonces 17 años, estaba de novia con Fabián Tablado, de 20. Por el hecho, que en ese momento no fue caratulado como un femicidio, recibió una pena de 24 años. Pero al recuperar la libertad fue denunciado por violencia de género hacia su pareja y madre de sus hijos, y obtuvo una orden de restricción hacia Edgardo Aló, padre de Carolina, ya que varias veces intentó tener contacto con él.

“Fabián Tablado cuando salió de la cárcel fue violento con su pareja, el juez lo sacó de esa casa, quiso ir al partido de la costa y en forma inmediata lo declararon persona no grata, se tuvo que quedar en Santa Fe, donde paso lo mismo, lo echaron y ahí se fue a Virasoro a alquiler con la madre un departamento que cuando se entera el propietario le reincide el contrato automáticamente”, contó Edgardo Aló.

Según un documento enviado el 7 de septiembre al Juzgado de Familia N° 5 del departamento judicial de San Isidro, Buenos Aires, Fabián Tablado informó que su nuevo domicilio es en la capital de Misiones. Días atrás intentó instalarse en la localidad correntina de Virasoro, a pocos kilómetros de Posadas, pero tanto la intendencia como la sociedad repudió su llegada.

“Ahora está en Posadas, y está apañado por la Fundación Filipos. El pastor dijo que Tablado cometió un error. 113 puñaladas con 4 elementos, un error para el pastor. Esa es la mentalidad que tiene defendiendo a un asesino”, expresó Aló.

“Posadas no puede tener un asesino dando vueltas”

Los repudios por la llegada de Fabián Tablado no tardaron en llegar, tanto de la sociedad posadeña como del abogado del foro local, Federico Esquivel, que presentará una medida cautelar repudiando la presencia en Misiones del femicida Fabián Tablado. Y también lo harán desde el Concejo Deliberante en la sesión ordinaria del próximo jueves.

“Cumplió con la condena judicial, pero tiene una condena social. él dice que la culpa es de la sociedad que no lo deja vivir. Está equivocado, estas son las consecuencias de lo que hizo y una sociedad que no perdona, que no tiene un Código Penal”, expresó.

Y agregó, “si tenemos en cuenta lo que dicen los peritos, Tablado es un psicópata, sádico y perverso, es una persona que no acepta un no por respuesta, considera que la mujer es un objeto y que a él le pertenece. Si yo te muestro una carta de puño y letra de él dice “Matar no es fácil, pero cuando tienes una muerte te hace sentir omnipotente de la vida del otro. Es una adrenalina que tengo que volver a vivir”, esto quiere decir que estamos en frente de una persona peligrosa, que no le importa ni considera la vida como algo apreciado”.