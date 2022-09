El Concejo Deliberante de Posadas repudiará la llegada de Fabián Tablado a Posadas, el hombre que mató de 113 puñaladas a Carolina Aló

El femicida de Carolina Aló fijó domicilio en la calle Santiago del Estero, en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad de Posadas. La concejala y presidenta de la Comisión de Inclusión, Identidad y Género, María Eva Jiménez, habló sobre la llegada de Fabián Tablado y adelantó que el Concejo Deliberante prepara un repudio.

Según un documento enviado el 7 de septiembre al Juzgado de Familia N° 5 del departamento judicial de San Isidro, Buenos Aires, Fabián Tablado informó que su nuevo domicilio es en la capital de Misiones. Días atrás intentó instalarse en la localidad correntina de Virasoro, a pocos kilómetros de Posadas, pero tanto la intendencia como la sociedad repudió su llegada.

El pastor Carlos González de la Fundación Filipos, confirmó esta semana que luego de su fallido intento de radicarse en Corrientes, Fabian Tablado llegó a Misiones. “Está con la Fundación Filipos y lo están asistiendo. En este momento está en una granja que no está en Misiones”, dijo el pastor.

En las últimas horas se conoció un documento enviado al Juzgado de Familia N° 5 del departamento judicial de San Isidro, que asegura que Fabian Tablado informó a la justicia su nuevo domicilio. Santiago del Estero 2162, en pleno centro de la ciudad de Posadas.

Los repudios no tardaron en llegar, tanto de la sociedad posadeña como del abogado del foro local, Federico Esquivel, que presentará una medida cautelar repudiando la presencia en Misiones del femicida Fabián Tablado. Y también lo harán desde el Concejo Deliberante en la sesión ordinaria del próximo jueves.

La concejala y presidenta de la Comisión de Inclusión, Identidad y Género, María Eva Jiménez, adelantó que desde el Bloque de la Renovación están preparando una exposición para repudiar la llegada del femicida.

“Desde el Concejo estamos trabajando un repudio del bloque para presentarlo en la sesión de mañana, porque lógicamente entendemos que el temor y el clima social está muy caldeado producto de la presencia de este hombre y tenemos que responder a nuestros vecinos y vecinos posadeños”, expresó Jiménez.

El femicidio de Carolina Aló, del cual se cumplieron 26 años, ocurrió un 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado. Aló, de entonces 17 años, estaba de novia con Fabián Tablado, de 20. Por el hecho, que en ese momento no fue caratulado como un femicidio, recibió una pena de 24 años. Pero al recuperar la libertad fue denunciado por violencia de género hacia su pareja y madre de sus hijos, y obtuvo una orden de restricción hacia Edgardo Aló, padre de Carolina, ya que varias veces intentó tener contacto con él.

“Desde el Concejo podemos presentar el repudio y muchos municipios lo pueden declarar persona no grata, pero esta situación deja en evidencia que el sistema carcelario y judicial está fallando. Si una persona que mató de 113 puñaladas a una mujer, cumple su pena y vuelve reincidir con actitudes violentas, es porque esa persona entró a la cárcel y salió siendo la misma”, enfatizó María Eva Jiménez.

En agosto el femicida de Carolina Aló debió irse de su casa en Córdoba tras una denuncia que hicieron sus vecinos por violencia de género a su expareja. “El sistema judicial no está respondiendo a las problemáticas actuales y por otro lado donde está el Patronato de Liberados, una persona no puede salir sin un dispositivo que lo vigile y controle lo que hace. Necesitamos un Estado presente en el acompañamiento y reinserción real si es que se puede. No es lo mismo recibir a alguien que mató a una mujer de 113 puñaladas que a un hombre que cometió un delito menor”, explicó la concejala de Posadas.

Sin embargo, ante esta situación, Jiménez destacó la implicación que le está dando la sociedad al hecho en repudio a la llegada del femicida a Misiones. “Es importante destacar que es la primera vez que pasa algo como esto y nos da la pauta de que la sociedad ya no mira hacia un lado cuando se trata de casos de violencia. Todos nos comprometemos con las situaciones de violencia. Ese es el aspecto positivo de poner un freno a esta problemática”, dijo.

Y agregó, “desde lo particular tratamos de prevenir para que no haya más Fabián Tablado. Buscamos que las mujeres que son víctimas de violencia puedan pedir ayuda antes, puedan salir de su círculo de violencia”.