Fiesta Nacional del Inmigrante | Oberá vivió la cuarta jornada con shows increíbles y la segunda presentación de las candidatas a reinas

El Parque de las Naciones de Oberá celebró la cuarta jornada de la 42° edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, con shows en vivo y la segunda presentación de las candidatas a reinas.

Con una gran concurrencia de gente, se conmemoró el Día del Inmigrante en el Parque de las Naciones. La jornada comenzó con el acto oficial, donde se entregaron reconocimientos a los residentes inmigrantes que lleva más de 50 años en el país.

Fue presidido por la presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, acompañada por el intendente de Oberá, Ab. Pablo Hassan, entre otras autoridades. “Un domingo de fiesta para honrar a nuestros inmigrantes”, dijo la presidente.

Como en otras oportunidades participaron del acto por el día del inmigrante también el presidente del Concejo Deliberante de Oberá Santiago Marrodán y la Jefa de la Delegación Posadas de la Dirección Nacional de Migraciones, Lic. María Rosa Lobato, además de autoridades provinciales y municipales, diputados provinciales, cuerpo consular, fuerzas de seguridad, la Reina Nacional de los inmigrantes Karen Da Silva y las princesas Dana Moniec y Sol Rivero, presidentes y reinas de las distintas colectividades.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino y de la Canción Oficial «Misionerita», se realizó una invocación religiosa y un minuto de silencio en memoria de los primeros inmigrantes llegados a la tierra colorada.

Luego se escucharon las palabras de la presidente de la Colectividad Alemana, Dorotea Wegner, en representación de todas las colectividades, quien destacó «lo que vinieron a buscar los inmigrantes a estas tierras era paz, amor, justicia y familia», recordó su infancia y afirmó «bendita tierra argentina, que a mí me dio un hijo maravillo y nietas divinas, qué más podemos pedir. Dios iluminó a los inmigrantes, a esta tierra colorada donde podemos tener esta Fiesta, única en el mundo que sorprende a todos, donde los alemanes, brasileros, paraguayos, ucranianos, etc. nos damos la mano, un abrazo, y por eso me siento orgullosa de que hace 42 años hacemos esta Fiesta recordando con amor y pasión a nuestros inmigrantes».

A su turno, la delegada de Migraciones, Lic. Lobato, expresó su alegría por la realización de la Fiesta Nacional del Inmigrante y por realizar este acto tan significativo hoy recordando el día del inmigrante: «Es un gran honor estar aquí. Hace 22 años que asisto, y me siento muy orgullosa de estar acá, esta vez desde una función pública». Agregó que «honrar a nuestros inmigrantes es honrar nuestra historia».

Por otro lado, la delegada indicó que «esta fecha del día del inmigrante, además de celebrar, nos invita a reflexionar sobre cómo abordar el fenómeno de la migración porque migrar es un derecho humano», Lobato afirmó que «esta Fiesta Nacional de los inmigrantes representa la idiosincrasia de nuestra provincia. Celebramos hoy en nuestra provincia esta posibilidad de vivir en una diversidad cultural y en una pluralidad de voces».

Por su parte, Marta Wieremiey, la presidente de la federación de colectividades, afirmó que «la comunidad obereña celebra el 4 de septiembre como una fecha patria, porque no es una conmemoración más en el año, no es una celebración con motivos comerciales ni de un sector de la comunidad, sino que es de todos», y destacó la importancia del Parque de las Naciones de Oberá, ciudad donde «convivimos etnias de las más diversas, que en otras partes del planeta hoy se encuentran en conflicto.

“Hoy compartimos y celebramos juntos todas las colectividades, como en ninguna otra parte del mundo, tal como nos mostraron nuestros queridos abuelos, poniendo a la convivencia y a la paz como objetivos comunes de nuestra comunidad», fueron otras palabras muy emotivas durante el acto.

Las palabras finales estuvieron a cargo del jefe comunal obereño, quien reflexionó haciendo alusión a su propia mezcla de sangre, entre alemana, palestina y paraguaya. «Fue una causalidad que nos hayamos encontrado en Argentina, en Misiones. Estoy convencido de que estamos hoy reunidos porque en este momento el amor le ganó al odio, el trabajo le ganó a la haraganería, porque la solidaridad le ganó a la avaricia, y porque todos juntos, trabajando unidos y de manera hermanada, pudimos formar la ciudad que tenemos». Hassan llamó a que «estudiemos esa historia y la pongamos por encima de todo tipo de discusión, porque acá, en nuestra tierra, prima la unión».

El acto fue propicio para que el grupo infantil de coro de la Colectividad Ucraniana cantara en idioma ucraniano, demostrando cómo a través de las generaciones se fue inculcando la cultura de sus antepasados.

Entrega de reconocimientos por el día del inmigrante

La Dirección Nacional de Migraciones y la Federación de Colectividades hicieron entrega de los reconocimientos a inmigrantes con 50 años de residencia en el país.

Ellos son: Rodolfo Bredlau, de nacionalidad brasileña que llegó al país en 1951. Selita Richter, también brasileña que vive en Argentina desde 1956. Verlindes Teresiña Candida también es brasileña y vive como una argentina más desde 1964. Tomás Peralta es oriundo de Paraguay, y vive en el país desde hace más de 50 años.

No pudieron recibir su reconocimiento Neli Lourdes Ruschel, brasileña que llegó al país en 1954 y Jhon David Ryberg, danés que llegó al país en 1974, debido a que no pudieron estar presentes. Pero sí estuvo Susy Ryberg, hermana quien también llegó a la Argentina junto a su hermano Jhon.

También se realizó la entrega de un reconocimiento al programa televisivo «Este es el Lugar», conducido por Juan Carlos Apes y Antonio Sabaré, que desde hace 25 años sigue en detalle cada instancia de lo que sucede en el Parque de las Naciones.

La colectividad ucraniana, representada por su presidente Luis Kaleñuk, hizo entrega a la Embajada de Polonia un reconocimiento por «cada día de ayuda en la tragedia que vive nuestra madre patria ante la invasión rusa».

Cuarta noche de la fiesta en la ciudad que brilla

Después de vivir una jornada con mucha emoción, con el acto oficial, la maratón del inmigrante, llegó el momento de la tarde de los niños con diferentes juegos y actividades en el playón principal y en el Escenario Mayor Norguss Jacob.

La noche comenzó con el cuadro de Apertura y por primera vez en el escenario mayor se presentaron un grupo japonés, llamado Grupo Taiko, que llegó de la ciudad de Jardín América para compartir también la fiesta.

