Vinos retenidos en una empresa de transportes: “Nosotros hacemos el traslado, si hay contrabando es problema de la Aduana”, afirmó el gerente de Central Argentino

El encargado de la empresa Central Argentino aclaró que una carga de vinos de alta gama, que supera las 5 mil botellas, que se encuentra retenida en la empresa, no constituye un contrabando. Señaló que ellos se encargan del transporte y que el destino final es asunto de los dueños de la mercadería.

Luego de que la Aduana y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestrara un bulto con anteojos y retuvieran un palet con vinos, el gerente de la empresa de transportes Central Argentino, Sebastián Bertone, desligó a la firma y aseguró que ellos se encargan del traslado.

«Nosotros recibimos la mercadería, hacemos el transporte, hacemos la factura y cobramos el servicio. Y seguimos trabajando bien. Si se dedican al contrabando, eso ya el problema de la Aduana», sostuvo Bertone en Misiones Online TV.

El gerente detalló que el bulto con anteojos, que sí fue secuestrado durante el operativo en el galpón de la empresa, venía desde la localidad de Puerto Iguazú, en la triple frontera. En tanto el palet de vino llegó hasta Posadas desde Buenos Aires, aunque en este caso, la mercadería fue retenida por un problema de papeles que los dueños arreglarán para recuperarla.

«Hubo un operativo de Aduana y AFIP- DGI donde secuestraron un bulto con anteojos que venía de de Iguazú y después, la parte de DGI hizo una retención de un palet de vino que venía de Buenos Aires ,pero que no es de contrabando, sino que simplemente tenía problemas con los remitos, que no cumplían con la resolución 1415 de la AFIP, pero no es contrabando ni tampoco habían secuestrado los vinos, sino que los vinos están acá en la empresa esperando que los clientes regularicen, presenten la factura de compra de la mercadería», aclaró.

En ese sentido, Bertone añadió que, en el caso de los vinos, por tratarse de productos nacionales que circulan dentro del país, no configuran un contrabando bajo ningún punto de vista.

«A veces le falta el número de CUIT al remito entonces no se puede identificar quién es el destinatario. Pero en este caso los remitos tenían el nombre del cliente, tenían a localidad destino y pero por ahí tenían el CAI vencido», especuló.

El funcionario insistió que una vez que el comprador y dueño del palet regularice y se acerque con el remito correspondiente, podrá llevarse la mercadería. «Si el cliente viene a presentar la factura de compra original, con la fe, nosotros continuamos viaje y le entregamos al cliente. Somos una empresa de transporte, únicamente hasta dónde tenía que viajar esta mercadería», aseguró.

Bertone explicó que tanto la Aduana como la AFIP y Gendarmería Nacional se presentan dos o tres veces por semana en la sede de la empresa para controlar los envíos que tienen como destino Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Chaco. Los controles se llevan adelante mediante escáneres o, en el caso de los uniformados, con perros que buscan estupefacientes.

«Para nosotros también es una solución porque preferimos que, si hay algo que está irregular, que ya los secuestran acá y que después no siga viaje con eventuales problemas con Gendarmería en otras jurisdicciones, con secuestro de camión o con demoras para los clientes, entonces preferimos recibirlos acá y que hagan los controles que ya nos solucionen el problema de entrada», admitió.