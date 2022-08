Polémica con el misionero que completó el álbum del Mundial, acusado de usar fondos de una rifa solidaria para comprar figuritas: “El álbum me lo regalaron completo”

Días atrás se conoció que un misionero fue el primer argentino en completar el álbum del Mundial de Fútbol Qatar 2022; sin embargo, se vio envuelto en una polémica que generó malestar entre los usuarios de las redes sociales, quienes lo acusaron de realizar una estafa para completar el álbum.

Valerio Duarte es un joven posadeño que durante muchos años trabajó de relaciones públicas en la capital misionera, hasta que decidió mudarse a Buenos Aires, donde terminó trabajando como productor en un canal de televisión. Al joven misionero, semanas atrás se le había incendiado su departamento y, por esta razón, se organizó una rifa para ayudarlo a recuperar lo que las llamas consumieron.

En este marco y con la fiebre mundialista que se vive en el país, rápidamente se viralizó una noticia que lo involucraba, ya que se había convertido en el primer argentino en completar el álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022. Tras conocerse la historia, muchos usuarios lo acusaron de utilizar los fondos conseguidos para recuperar lo perdido por el incendio de su departamento para comprar el álbum y las figuritas.

Ante la gran cantidad de críticas, Valerio se defendió y explicó: “El álbum me lo regalaron casi completo en el canal donde trabajo para que lo venda y haga publicidad para recaudar plata. Tuve la idea de decir que soy el primer argentino en rellenar el álbum de figuritas y hacer un marketing con eso”.

Sin embargo, Duarte dejó en claro que “no gastó un peso de la rifa”. Asimismo, añadió que luego de que estuve en el programa de Maju Lozano apareció en las redes sociales la duda de cómo consiguió el álbum. “Como trabajo en comerciales de un canal de televisión tengo contacto con personas de marketing, entonces me obsequiaron el álbum casi completo. Sobre eso armé una estrategia de marketing para ser el primer argentino en completar las figuritas. De esta manera comenzaron a circular noticias falsas en mi contra”, explicó.

“Fue impresionante la repercusión que tuvo la noticia ya que por supuesto, todos quieren el álbum”, añadió

Posteriormente comenzaron a llamar al joven de todos los medios para consultarle cómo hizo para completar el álbum: “Dije que gasté 60 mil pesos en comprarlo, eso salió en el programa y empezaron a decir ‘Valerio uso la plata del dinero para comprar el álbum de figuritas’, y no es así”, sostuvo Duarte.

El misionero remarcó que solamente se trató de una estrategia de marketing que utilizó y lo sacaron de contexto. “Yo no compré el álbum, me lo consiguieron, para que luego haga lo que yo quisiera, en este caso venderlo, hacer plata con esto”, reiteró.

También adelantó que su idea es vender el álbum en alguna plataforma como Mercado Libre donde espera conseguir hasta 120 mil pesos y ese dinero usar para restaurar su departamento dañado por el fuego. “El objetivo de vender el álbum es para mí departamento incendiado, se mezclaron las cosas”.

En cuanto a la rifa que surgió por medio de sus amigos aclaró que “la rifa todavía no se sorteó. La gente de Misiones, una vez que lo haga, recién ahí me mandarán la plata. Son amigos míos que lo hacen para ayudarme, yo no tengo acceso a esa plata, y la ayuda que fui recibiendo de la gente por Mercado Pago no la gasté en figuritas. No puedo decir quién me regaló el álbum, es un colega mío”. “esto lo salgo a aclarar para la gente de Misiones que siempre me apoya. Los medios nacionales todavía no están enterados de todo esto, ahora me quieren llamar de Córdoba y de diferentes lugares, tengo que salir aclarar todo esto, que es un quilombo”, añadió.

