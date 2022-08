Llegó el álbum de figuritas del Mundial de Qatar a Posadas y ya es furor: enterate cuánto sale

Este jueves llegó la revista más esperada por todos los fanáticos y amantes del Mundial. Enterate cuánto sale el álbum, cada paquete de figuritas y en dónde podes conseguir en la capital provincial.

Finalmente llegó el álbum de figuritas y ya lo podés conseguir en las revisterías de la ciudad de Posadas. Misiones Online tuvo la oportunidad de conversar con uno de los encargados de vender las figuritas y la revista futbolera.

El comerciante contó que el álbum se vende a mil pesos mientras que cada sobrecito, que contiene cinco figuritas, se consigue a 200 pesos. En ese sentido, señaló que, en su local, ubicado sobre calle Entre Ríos al lado del Instituto Gutenberg, Panini le entregó 50 ejemplares y ya los vendió todos por lo que sin lugar a dudas el álbum ya es furor.

Más allá de ello, explicó que los sobrecitos son más fáciles de obtener ya que hay más unidades para comprar.

Siempre, tanto los niños, niñas y adolescentes como los adultos, tienen su sueño de completar el famoso álbum del Mundial y cada vez aparece el rumor de que existe la figurita llamada “difícil”. Sin embargo, “La figurita difícil es un mito. Se imprime la misma cantidad de todas las figuritas que integran un álbum. Todas las figuritas están en circulación desde el primer día, con el lanzamiento del álbum, se lanzan todas las figuritas que lo completan”, sostuvo Nicolás Sallustro, gerente del área de marketing de la filial Argentina de Panini, a Infobae.

El álbum del Mundial de Qatar 2022 cuenta con 638 figuritas, de las cuales 50 serán de una versión especial. En total, son 32 selecciones las cuales contarán con 19 figuritas cada una con 18 jugadores ya que la restante es del escudo de dicho equipo. Se pudo llegar a la conclusión de que las únicas “figuritas difíciles” son las de Chile ya que la Roja no clasificó al Mundial. Desde que finalizaron las Eliminatorias, miles de fanáticos hacen este chiste ya que dicha selección no es muy querida por los demás países Sudamericanos. No te quedes sin el álbum de figuritas, así como Chile se quedó sin Mundial.

