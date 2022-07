Tenis | Un argentino prepara una millonaria demanda contra Rafael Nadal

Se trata de Lisandro Borges, quien había arreglado contrato para traer al español a la Argentina durante la gira sudamericana que tiene pactada el tenista, pero quedó fuera del negocio.

Rafael Nadal es noticia. No hoy por su récord de 22 Grand Slams ganados o su exitosa carrera, sino por un problema torno a su gira de fin de año por Sudamérica, que lo traerá a la Argentina y está generando una posible demanda millonaria contra él y su madre.

Así se lo informó Lisandro Borges, quien manifiesta haber tratado condiciones por el tour con Carlos Costa, agente del español, pero se quedó sin nada. Según el empresario, se le envió una «carta documento a Nadal y a su madre por desbaratamiento de derechos, mala fe y daños y perjuicios, ya que han vendido dos veces un mismo contrato, con lo cual también hemos tenido que intimarlos penalmente».

La intimación data del 13 de julio pasado, con nota al pie: «Queda usted debidamente notificado a partir de la recepción de la presente e intimado por el plazo perentorio de 5 días a fin de otorgar una respuesta convincente, caso contrario procederé a iniciar las acciones antedichas». Firma Juan Pablo Guzian Piñeyro, representante de Sport Design, empresa asociada a World Padel Center LLC (la de Borges) en el contrato original referido a Nadal.

El problema

El tema comenzó en abril, cuando Lisandro Borges afirma haber firmado con Costa más Giovanni y Nicolás Lapenti un convenio para que Rafa hiciera exhibiciones en noviembre por Argentina, México y Ecuador (en estos dos últimos países se encargan los hermanos extenistas mencionados).

En principio había un cuarto destino, Chicago, pero se cayó. Costa, entonces, mencionó la necesidad de que se sumara una nueva ciudad al tour. Así, Borges y los Lapentti comenzaron a buscar que algún colega se animara a organizar una cuarta parada, posiblemente en Chile o Colombia, algo no muy fácil de resolver por los costos que genera contratar al máximo ganador en Roland Garros.

En cuanto a la parte argentina, Borges comentó que hasta había contactado al Gobierno para que apoyara la costosa movida que debía incluir, por contrato, no solo un partido exhibición, sino una clínica, un cóctel, conferencia de prensa, tres entrevistas a medios y otras acciones.

Incluso se habían puesto de acuerdo con el rival, Juan Martín del Potro, pese a que éste se retiró del tenis en febrero, pero todavía se encuentra en forma para enfrentar a la Fiera.

Con todas las piezas a disposición -menos la cuarta fecha pedida por Costa-, los encargados latinoamericanos de convertir en realidad la llegada de Nadal comenzaron a armar el rompecabezas y la noticia salió en los medios.

Sin embargo, según Borges, del lado de Nadal, en medio de la negociación, arreglaron con otro argentino, Marcelo Figoli, responsable del grupo Alpha Medios y Fenix Entertainment.

Y aquí está el nudo que podría desatar la madeja. El contrato inicial tenía una fecha de caducidad que, según Borges, se había prorrogado. Y según la parte de Nadal, había vencido, luego de lo cual entró a tallar Fígoli. En caso de llegar a un litigio, quien pueda probar este punto también contaría con la razón.

Borges, ante la novedad, dijo que se dirigió a Costa, con quien mantuvo una charla larga. Y que luego recibió el llamado de Figoli para pactar una reunión que, al cabo, no terminó con ninguna solución que satisficiera a todas las partes. De hecho, Borges entendió que quedaba fuera del negocio.

A partir ​de esta situación es que se decide enviar la intimación a Nadal y a su madre, Ana María Pareras Femenías, quien aparece como representante de Aspemir, la empresa que maneja los derechos de su hijo, con la que se firmó el vínculo.

«Si no nos ponemos de acuerdo en una mediación iremos a juicio. Hablé con Costa, me reconoció habernos pedido por escrito una prórroga y se jacta que no la firmó. Nadal firmó dos veces un contrato. Nosotros le vamos a iniciar un juicio por 10 millones de dolares», aseguró Borges.

Tal vez te interese leer: Qatar 2022 | El intendente de Río Gallegos sortea un viaje al Mundial y para participar hay que sacarse fotos con funcionarios

¿Qué puede suceder?

Aquí hay partes involucradas en un contrato, y una de ellas dice que ese arreglo no se cumplió. Si efectivamente puede probarlo, se irá a juicio o se arreglará antes de que sea necesario el veredicto de un juez. O no pasará nada.

Sí está claro que Nadal vendrá a la Argentina el 23 de noviembre para jugar una exhibición en el Parque Roca probablemente contra Juan Martín del Potro. Eso, al final, es lo que les importa a sus fanáticos y los del tenis, abogados al margen.