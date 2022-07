Wimbledon | Rafa Nadal continúa imbatible y venció a Van de Zandschulp para meterse en cuartos

El tenista español venció al holandés en sets corridos y se metió entre los ocho mejores de Londres. Fue victoria 6-4, 6-2 y 7-6 en poco más de dos horas para un Nadal que va en busca de culminar el año con el tan ansiado “Gran Slam”.

Cuando Rafael Nadal (4º) había confirmado hace dos semanas que iba a participar de Wimbledon era porque tenía un único objetivo en la mente: poder ganar los cuatro Grand Slams en una misma temporada, logro que no consiguió en ningún momento de su carrera. Por primera vez en más de una década y media, llegó al mítico certamen de césped con esa oportunidad.

Y ahora se encuentra a solo tres partidos de alzar la corona en la Catedral: venció a Botic Van de Zandschulp (25º) por 6-4, 6-2 y 7-6 (6) en 2h22m y se metió en los cuartos de final (octava vez en Londres), instancia en la que se medirá ante Taylor Fritz (14º).

Si bien el partido no fue el más interesante del torneo, dado que no hubo una gran cantidad de rallies largos ni de puntos para luchar por ser los mejores del año, ambos intentaron plasmar en la cancha sus planes de juego. Y en esa batalla terminó prevaleciendo la experiencia del español.

Rafa disputó unos dos primeros sets perfectos. Sin fisuras. Apenas tuvo que levantar una chance de quiebre. Todo le fluía: dominaba con la derecha con su típico limpiaparabrisas (una al revés de su rival, una a la derecha y así sucesivamente), se mostró firme en las subidas a la red (17/26) y sumó 29 winners contra 17 errores no forzados.

«Estaba 5-2 en el tercer set, Botic ha mejorado mucho y creo que lo mostró desde entonces. Han pasado muchas cosas, en los últimos dos años no pude venir y estar aquí en cuartos me hace muy feliz», afirmó al pie de la pista. Y agregó sobre su siguiente rival: «Todos los partidos son distintos. Está jugando muy bien, está mejorando, será un partido muy duro, pero son los cuartos de un Grand Slam no podía esperar otra cosa».