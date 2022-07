La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) estuvo presente en la 15° edición de FITECMA, la feria de madera y tecnología organizada por ASORA del 13 al 16 de julio en Costa Salguero, Buenos Aires. Focalizaron la actividad con un stand que fue vidriera del desarrollo en la construcción con madera en el país y del Instituto del Mueble Argentino.

Bajo el slogan “Madera, innovación sin límites”, el miércoles 13 tuvo lugar la inauguración de la feria internacional con la presencia de autoridades nacionales vinculadas a la industria, y la muestra concluyó el sábado 16, tras cuatro días de congresos, charlas, capacitaciones y encuentros de negocios, y que contó con la participación activa de cámaras socias de la FAIMA.

Más de 120 expositores y 350 marcas representadas del país y el exterior cubrieron la totalidad de los cuatro pabellones del Centro Costa Salguero. La feria mostró la innovación y la tecnología en un sector que sigue apostando por el desarrollo, a pesar del contexto adverso.

Los asistentes destacaron la potencialidad del sector foresto industrial para el desarrollo de las economías regionales, y remarcaron las ventajas que presenta la madera como material sustentable que abre nuevos mercados en la construcción, la bioenergía y los bonos de carbono.

Nora Resnik, presidente de la ASORA, organizadora de FITECMA

Desarrollando la construcción y el mueble

La estrategia de FAIMA en FITECMA fue enfocar la atención de los visitantes en el desarrollo logrado y su potencial en construcción con madera, y en dar a conocer las acciones en las que se trabaja en el Instituto del Mueble Argentino.

“A través del Departamento de Construcción con Madera, la federación busca fomentar el uso de la madera en la construcción. Actualmente, la construcción es un sector conducido por el mercado del cemento, del ladrillo y del hierro. Por eso, desde la FAIMA buscamos promover la construcción sustentable como técnica constructiva en el mercado de la construcción de viviendas”, indicaron a través de un comunicado de prensa tras su participación con un stand en Costa Salguero.

Para ello, buscan organizar, unificar y homologar los esfuerzos que están realizando los distintos actores Públicos y Privados en todo el país, y así lograr el objetivo común de tener más casas con más madera “transformando el concepto de construir casas a Fabricar casas”.

Por otra parte, impulsan acciones en el ámbito del Instituto del Mueble Argentino con el objetivo de promover, visibilizar y revalorizar el mueble a lo largo y ancho del país. “Buscando contribuir en la capacitación, generación de valor e innovación en toda la cadena productiva y comercial del mueble, promoviendo la sinergia entre las partes y así revalorizar el mueble argentino”, remarcaron desde la federación.

A través de IMA, apuntan a integrar a toda la cadena del mueble, ofreciendo servicios relacionados con los intereses y necesidades que tengan cada uno de los actores que la componen.

El efecto multiplicador de la madera y el impacto de la crisis en la cadena

Osvaldo Kovalchuk, vicepresidente de ASORA, visitó el stand de FAIMA, dejando un mensaje clave: “Estamos en un momento difícil en estos últimos días, se nos hace complicado generar órdenes de compra ya que los proveedores nos indican que las entregas están paralizadas, que no hay listas de precios… pero la feria es una muestra de que el industrial sigue apostando”.

Agregó que la Argentina requiere resolver las reglas del juego en lo inmediato. “Uno quiere seguir vendiendo, pero necesitamos tener reglas claras para saber a qué tipo de cotización ofrecer los productos”.

En cuanto a la innovación tecnológica, Kovalchuk asegura que las empresas nacionales están apostando fuertemente. “Creo que a nivel mundial se necesita seguir innovando y nuestro país no puede quedar afuera. Con países vecinos hace un par de años que venimos de atrás, y eso implica que el producto final en la región está logrando mayor producción con menor cantidad de mano de obra aplicada”.

Osvaldo Kovalchuk y Roberto Fontenla

Por su parte, Roberto Fontenla, vicepresidente de la Cámara de la Madera y Afines (CEMA), en su paso por el stand de la Federación, mostró su malestar respecto a la situación actual del país. “Estamos en un momento clave de máxima incertidumbre económica y una sensación de abandono en todo lo que es la reposición de insumos, que es un segmento clave para la industria, principalmente para los fabricantes de muebles donde hay mucho complemento importado”, precisó.

Sin embargo, también celebró la innovación en la industria. “El mundo sigue avanzando, vemos maquinaria que ha ido renovándose para acelerar la producción, que sería una oportunidad para el país fundamentalmente para la exportación, porque tenemos una falta de continuidad en el consumo interno que hace que el inversor no se anime a invertir en tanta tecnología. Así y todo, quienes trabajan en el circuito de la madera asumen sus riesgos y le ponen ganas”.

El valor de los recursos humanos: “Falta de mano de obra calificada en la industria de la madera”

Tanto ASORA como CEMA coincidieron en que desde las empresas necesitan mano de obra calificada que no encuentran en el mercado y deben capacitar puertas adentro.

“La educación es un déficit que estamos teniendo últimamente, lo vemos cuando tomamos personal para operar maquinarias y no lo encontramos. Muchas empresas capacitan a su personal, pero a nivel nacional nos cuesta encontrarla en el mercado, y es algo muy necesario para poder seguir creciendo”, explicó Kovalchuk.

Por su parte, Fontenla precisó: “Tenemos un problema muy serio en la tecnificación de la mano de obra. En las escuelas todos los procesos de enseñanza productiva se han ido abandonado a través del tiempo. Hoy no contamos con gente nueva especializada, sino que cada uno tiene que formar o tener su propia escuela y necesitamos que las escuelas técnicas se vuelvan a incorporar”.

Juan Pablo Martínez, presidente de ADIMAU.

Desarrollando la Industria regional

Invitados especialmente por FAIMA, las autoridades dela Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay (ADIMAU) visitaron Costa Salguero con el objetivo de interiorizarse sobre la situación de la industria en Argentina.

Juan Pablo Martínez, presidente de ADIMAU, comparó: “Estamos muy distintos, por el tema de tipo de cambio y restricciones que en nuestro país no tenemos. Allá tuvimos con la pandemia un primer mes de shock y parate, pero después se trabajó bastante bien e, incluso, un poco mejor que antes. Tuvimos un crecimiento importante, la razón no la sabemos con certeza, pero este año con la apertura de fronteras se ha mantenido en ese nivel”.

Respecto al desafío que tienen como industria en su país, para Martínez la escala es pequeña “y eso hace que no podamos alcanzar ciertas formas de producción. Exportar no es fácil porque el costo de Uruguay no es bueno y no podemos producir a gran escala, entonces es más complicado”.

Finalmente, sobre el desarrollo de la región, el par uruguayo indicó: “FAIMA es una institución muy grande y es un referente para nosotros. Tenemos una buena sinergia ya que estamos en el mismo capítulo, buscando fortalecer a los socios, brindando capacitación, crecimiento y ayudándolos a incorporar todos los cambios de producción que hubo en los últimos años. La idea es trabajar juntos para poder ampliar y fortalecernos entre todos”.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest