Esgrima | El misionero Augusto Servello redondeó una gran actuación en el Mundial de Egipto 2022

El posadeño forma parte del equipo argentino de Esgrima que participó en el Campeonato Mundial 2022 en El Cairo, Egipto. El mismo se despidió de la competencia en octavos de final logrando una gran actuación y avanzando en el Ranking mundial.

El misionero Augusto Servello que representó a Argentina en el Campeonato Mundial 2022 en El Cairo, Egipto, logró la mejor mejor actuación del equipo nacional. Luego de eliminar a representantes de Mali, Singapur, Itala y Estados Unidos quedó eliminado ante otro representante Italiano en octavos de final.

Más allá de la eliminación, logró una gran performance en el campeonato mundial que lo dejó dentro del TOP 15 a nivel Mundial en su especialidad, Florete. Ocupa el puesto 15° sobre 158 tiradores del más alto nivel internacional.

Con 3 victorias y 2 derrotas en los poules, Augusto Servello avanzó a la tabla preliminar de 128, donde venció por 15-4 al maliense Mathew Prats. En la preliminar de 64, se impuso 15-12 ante el singapurense, Samuel Robson.

Luego, en la tabla de 64, derrotó 15-14 al italiano, Giorgio Avola. En 16vos de final, le ganó 15-8 al estadounidense, Emmer Chase.

Finalmente, en 8vos de final, perdió 15-3 italiano Tommaso Marini y se despidió en el 15° lugar, logrando la mejor actuación del equipo argentino.

La noticia fue confirmada por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y por el mismo deportista en sus redes sociales:

“¡15vo del mundo! No podía cerrar mejor el circuito. Muchas gracias a toda la gente que me siguió el día de hoy; no se puede explicar la cantidad de mensajes. Además, como siempre, agradezco a mi equipo de trabajo”, expresó Augusto con satisfacción en su cuenta de Instagram.

Otros resultados del equipo nacional de Esgrima

Con un registro de 4 victorias y 2 caídas en la fase de grupos, Dante Cerquetti avanzó directamente a la tabla preliminar de 64, donde perdió 15-8 ante el austríaco 🇦🇹 Moritz Lechner y finalizó 78°.

Con un récord de 3-2 en los poules, Andrea Nigosanti se metió en la tabla preliminar de 128, donde se impuso por 15-9 ante el indio, Arjun Arjun. En la preliminar de 64, cayó 15-11 ante el brasileño, Lorenzo Mion y alcanzó el puesto 85°. Con récord 2-4 en la 1ra fase, Nicolás Marino no logró acceder a playoffs y finalizó 115°.

Recordemos, que este viernes y sábado, el cuarteto albiceleste disputará la prueba por Equipos.

Florete Femenino

Con 2 triunfos y 4 derrotas en los poules, Flavia Mormandi avanzó a la tabla preliminar de 64, donde perdió 15-8 ante la francesa, Pauline Ranvier y se despidió en la 91° posición sobre 120 tiradoras.

Con récord 1-5 en la fase de grupos, Ludmila Terni no avanzó a playoffs y se ubicó en el puesto 98°.

