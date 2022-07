Problemas con las importaciones: gracias a la previsión y trabajo serio COFRA tiene abastecimiento de insumos para al menos 90 días más

A pesar de los problemas de acceso a las divisas para importar que tienen la mayoría de las empresas argentinas, y la preocupación que eso genera en los diversos sistemas productivos e industriales, desde COFRA, la principal productora de porcinos y sus derivados en Misiones, explicaron que por ahora no están siendo afectados.

Desde la Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem, más conocida como COFRA, que se dedica a la producción de cerdos y sus derivados, se refirieron a las trabas que existen en el país para importar diversos insumos y como eso podría afectar a su actividad, sino se resuelven. Afirmaron que la producción no puede detenerse y que por tanto se trabaja con proveedores serios que les garantizan el abastecimiento de insumos nutricionales y sanitarios para al menos los próximos tres meses, tiempo en el que confían que el gobierno nacional resolverá los actuales obstáculos. También solicitaron un dólar más competitivo para poder exportar. Y que esperan poder aumentar un 20% la producción de cerdos en los próximos años.

En diálogo con Misiones Online Tv, Luis Mieth, presidente de COFRA, explicó que la Cooperativa viene trabajando con un esquema programado de producción. “Nos hemos embarcado en un crecimiento desde el 2018, el año pasado llegamos a los 50 mil cerdos faenados, y decidimos aumentar un 20% más la producción. Para eso se trabaja día a día haciendo los galpones y demás, para tener 300 madres productoras más, lo que aportaría unos 10 mil cerdos más, completando el régimen productivo en 2024, con lo que en 2025 tendremos unos 60 mil a 62 mil cerdos llegando a faena en la cooperativa. Esto requiere de un trabajo muy importante en el sistema productivo, trabajo en equipo de todos y la cooperativa en este momento, como cualquier empresa requiere de importación, y para eso necesitamos políticas de Estado. Hoy están afectaos todos los rubros”.

En el caso de COFRA, se necesitan insumos importados, entre otras cosas para complementar la producción de alimentos. Ya que si bien desde la Cooperativa hoy se producen más de 1600 toneladas de alimentos por mes, eso requiere más de 100 mil kilos de núcleos y los derivados de los núcleos se importan.

“Como en COFRA la política del Consejo y administración es seria y trabajamos con proveedores importantes, creemos que estaremos abastecidos por los próximos 90 días. En ese tiempo consideramos que el gobierno nacional, con políticas de Estado, tiene que reacomodar sus cosas, sus problemas financieros y demás, para poder seguir produciendo en la Argentina” indicó Mieth.

El Presidente de COFRA resaltó que cualquier sistema productivo tiene que tener una previsión de insumos para seguir trabajando, y que, en su caso, la producción de cerdos no se puede parar, ya que si hoy se cortase la producción, habría 26 mil cerdos que alimentar, y eso no se termina en pocos días. “Todas las madres que dieron servicio en marzo, estarán en la góndola, en la fábrica de chacinados o en el frigorífico en diciembre, hay nueve meses que soportar el sistema productivo, por esto no se puede parar. Nuestro emprendimiento tiene más de 270 empleados, más de 200 productores directos y otros indirectos, en total somos más de 600 personas vinculadas a la cooperativa. Acá no se puede cerrar o anticipar vacaciones, como hay algunas empresas que si lo pueden hacer”.

Sobre los insumos importados, Mieth aclaró que no solo utilizan de tipo alimenticio, sino que también las vacunas y otros productos de la sanidad animal vienen de afuera en un 90%. Además, en la industria de chacinados, hasta la pimienta es importada, porque no se produce en el país. Dijo que como hace recién diez días de los cambios en economía, todavía las empresas no informaron aumentos en sus precios, aunque algunos productos se entregan con la advertencia en cuanto a precios, que habrá que esperar a los próximos 10 días.

Por último, el presidente de COFRA expresó que hoy todos los emprendimientos misioneros, necesitan exportar, y que “hoy eso hoy es más caro, porque tenemos un dólar pisado, que no es la realidad para un sistema productivo y que podamos salir al mundo. Y el mundo requiere de insumos que podemos producir en Misiones, pero necesitamos políticas de Estado y un dólar competitivo”.