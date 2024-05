Tensión con España | El Gobierno nacional dice que no pedirá disculpas a Pedro Sánchez y que el conflicto es “una cuestión personal”

Adorni y Francos se hicieron eco de las críticas por los dichos de Milei durante el discurso oficial en España y argumentaron que el Presidente no mencionó ni a su par ni a Begoña Gómez.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, fueron los primeros referentes del Gobierno en expresarse sobre la tensión con España, luego de que Javier Milei tratara de “corrupta” a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

El vocero presidencial, aseguró que Milei “no tiene por qué disculparse” con el gobierno español, tras sus dichos en el discurso que brindó en el evento EuroViva24, de partidos políticos de derecha. “No nombró a Sánchez, ni a nadie del gobierno español”, sostuvo el funcionario nacional en diálogo con LN+. El gobierno de España llamó a consulta a la embajadora española en Buenos Aires y exigió las disculpas del presidente argentino.

“El Presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué. No hizo mención a Begoña. Tomaron el caso como propio y relacionaron lo que estaba diciendo Milei con lo que efectivamente pasó con la esposa de Sánchez”, aseguró esta noche Adorni entrevistado por Luis Majul en La Cornisa. “Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa”, agregó.

Más tarde, Francos también compartió sus impresiones sobre este nuevo capítulo en la disputa entre Milei y Sánchez. En diálogo con José Del Rio, durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), coincidió en que Milei no dio nombres durante su discurso. Por ende, consideró que si líder de La Libertad Avanza (LLA) hablaba o no sobre Begoña Gómez no es otra cosa que una “interpretación”. Acto seguido, enumeró las oportunidades en que Sánchez apuntó contra al actual mandatario, incluso antes de que fuese electo presidente.

“No digo que esto que dijo Milei ahora se una represalia, pero… En lo que suma, lo que hizo Milei fue referirse a algo que tomó estado público hace pocos días atrás. No hizo otra cosa que eso. El presidente Sánchez dijo que se iba a tomar cinco días para pensar si se renunciaba o no, más allá de las acusaciones, si era cierto, no era cierto. No sé ni si hay una investigación y tampoco me preocupa. Lo cierto es que el presidente [Sánchez] dijo eso y Milei hizo una referencia”, justificó.

Más adelante, Insistió en que “no tiene lógica que haya una escalada” a raíz de las declaraciones de referente libertario y redujo la situación a “una cuestión personal”. “A Sánchez lo veo cerrado, dogmático. Es obvio que Milei no siente simpatía por Sánchez. Pero las relaciones con España no están en discusión”, sentenció el funcionario. Respecto de la llamada a consulta a la embajadora española en Buenos Aires, dijo que “si se va, volverá en uno días” y le restó importancia.

En el mismo sentido, el vocero de la presidencia se encargó de enumerar las últimas críticas que le hicieron en los días previos diferentes funcionarios de la administración español a Milei y al gobierno de La Libertad Avanza: “El 3 de mayo, el ministro de transporte español lo trató “de gente muy mala” y de “consumir sustancias” a Milei. El 16 de mayo, la ministra de Ciencias y Universidades dijo que somos unos “negacionistas”. El 17 de mayo, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, trató a Milei de “odiador” y “autoritario”. El 18 de mayo, Sánchez también acusó al gobierno de Milei de “negacionista y autoritario”.

Con esto en mente, evaluó que el propio Pedro Sánchez debería ser quien le pida disculpas al mandatario nacional. “En tal caso, -la discusión- está en el marco de cuestiones privadas que nada tienen que ver con cuestiones diplomáticas y mucho menos con la relación entre los dos pueblos que está por encima de cualquier circunstancia. Milei no tiene por qué pedir disculpas. En cambio, estaríamos gustosos de que el presidente español le pida disculpas por los destratos y maltratos de los últimos, por lo menos, 15 días”.

FUENTE: La Nación.