Milei regresó al país tras el discurso que desató una escalada diplomática con España

El Presidente arribó esta mañana a la Argentina, luego de haber cuestionado en duros términos a Pedro Sánchez y desatar un conflicto todavía tiene un final incierto. La UCR criticó sus dichos y el Senado continúa debatiendo la Ley Bases, mientras algunos gremios ya se organizan para protestar en Córdoba durante el Pacto de Mayo.

El presidente Javier Milei regresó esta mañana a Buenos Aires, luego de haber participado en Madrid de un acto organizado por VOX en el que cuestionó a su par de España, Pedro Sánchez, y acusó de “corrupta” a la esposa de este, lo que desencadenó un conflicto diplomático con ese país y repercusiones en la política argentina, que continuaba debatiendo las reformas que busca aprobar el oficialismo en el Congreso.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del Gobierno, el mandatario nacional partió de la ciudad europea a las 21:05 (hora local), a bordo del avión presidencial y con destino a la isla de Gran Canarias, donde tenía previsto realizar una breve escala antes de continuar viaje hacia Aeroparque.

El avión que trasladó al jefe de Estado aterrizó en la terminal metropolitana minutos antes de las 06:30 de la mañana y se instalará en la Quinta de Olivos, donde retomará su trabajo habitual, en medio de las negociaciones por la Ley Bases, que sigue trabada en el Senado, y de cara al Pacto de Mayo. Antes se tomó unos minutos para responder algunos mensajes que recibió en la red social X; en particular de españoles afines a su ideología, que le agradecían “por despertar a la población” ibérica. “Vine a despertar leones”, contestó el mandatario argentino.

Otro usuario lo elogió, pero con una pequeña crítica: “Puedo ser su padre y no estoy de acuerdo con las formas, pero “de mayor” quiero tener su capacidad. Si regresa a mi amada España, tiene usted un sitio en mi mesa”. De inmediato, Milei posteó: “Lo importante es el contenido y no las formas… además, el resultado me avala en el modo de enfrentarlos…”.

En el mismo tono, una mujer le dio las gracias “por venir a decir lo que otros no se atreven. A ver si la gente despierta. Es usted muy grande”. La respuesta fue breve: “De eso se trata la batalla cultural”. Como dato extra, en este intercambio por la redes sociales, ante el posteo de una persona que le pidió que viaje a Francia a dar “un curso de libertad”, el jefe de Estado adelantó: “Puede que en un mes”.

En el evento Europa Viva 24, organizado por el mencionado partido de ultraderecha en el Palacio de Vistalegre, Milei hizo una breve referencia a la investigación judicial contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, lo que desató un nuevo conflicto internacional.

“Qué calaña de gente atornillada al poder. Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, expresó el mandatario argentino, cuestionando así el tiempo en el que el presidente español insinuó con dejar el cargo por la causa que tiene a su pareja como principal acusada.

Casi inmediatamente, el ministro de Asuntos Exteriores de la administración del PSOE, José Manuel Albares, reclamó unas “disculpas públicas” por parte de Milei y anunció el llamado a consultas a la embajadora en la Argentina.

En Buenos Aires, la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado, en el que exhortó al Gobierno “a tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales y no un mero capricho ideológico personal”.

“En menos de seis meses de gestión, el Presidente género conflictos diplomáticos, solo en Iberoamérica, con Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y en las últimas horas, una vez más, con España. Todos países que a lo largo de la historia tuvieron una fraterna relación con Argentina”, sostuvo el partido.

En este sentido, los radicales remarcaron que “estos conflictos no son producto de desacuerdo entre los intereses nacionales, sino producto de meros berrinches ideológicos” de Milei, a quien además acusaron de “viajar por el mundo cumpliendo con una agenda personal, sin visitas de Estado y generando acciones que ponen en riesgo las relaciones diplomáticas”.

El presidente de este espacio, Martín Lousteau, es uno de los dirigentes en los que está la definición para que el oficialismo pueda conseguir la firma del dictamen del proyecto de Ley Bases en el Senado, que necesita para poder llamar a votación en el recinto.

Los tiempos que el Gobierno tenía en mente para la aprobación de estas reformas se fueron dilatando a partir de quejas y pedidos de cambio en varios artículos de la iniciativa, realizados por senadores de distintos bloques provinciales, que las autoridades nacionales también tienen que convencer si es que quieren avanzar con las medidas propuestas.

Ya con la resignación de que tanto esta ley como el paquete fiscal van a sufrir cambios durante el debate en la Cámara alta, en la Casa Rosada los funcionarios piensan en cómo será el Pacto de Mayo -que todavía, de todas formas, no fue formalmente convocado-, sin la sanción de estos proyectos.

Si bien en un principio se analizó la posibilidad de postergar este encuentro con los gobernadores, e incluso invitar solamente a aquellos que hayan apoyado en general a la ley, la convocatoria seguirá siendo para el sábado próximo, por lo que la iniciativa del Gobierno, si no hay ningún imprevisto, recién tendría tan solo dictamen de comisiones.

En este escenario de incertidumbre, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que nuclea a gran parte de los empleados públicos, anticipó que ese día se movilizará a Córdoba y realizará protestas sobre las rutas que conducen al predio del evento.

“La Ley Bases y el pretendido pacto con las provincias son instrumentos para garantizar mayor explotación laboral, extractivismo sin límites y más ajuste. Los firmantes de ese posible acuerdo se obligan a un gasto público consolidado de 25 puntos del PBI. Si tenemos en consideración que en diciembre de 2023 ese gasto público era del 40% y que a nivel nacional ya se ajustó un 5%, los gobernadores que firmen estarán aceptando ajustar más de 10 puntos de sus PBI”, sostuvo el líder del sindicato, Rodolfo Aguiar.

Según señaló ATE, el equipo de seguridad del Poder Ejecutivo ya realizó pruebas en el Complejo Ferial Córdoba, ubicado a metros de la Avenida Circunvalación Agustín Tosco, por lo que esa sería la sede elegida para la ocasión.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario ejecutivo de Gobierno, José Rolandi, siguen conversando con la oposición “dialoguista” en el Senado para intentar que las reformas tengan el mayor consenso posible antes de llegar al recinto para su votación.

