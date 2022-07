Instó a la ciudadanía a seguir aplicándose los refuerzos de vacunas “y los casos que están apareciendo son de personas de altísimo riesgo o no vacunadas, pero no se traduce en la tensión del sistema de salud.

Carla Vizzotti llegó a Puerto Iguazú para participar de la inauguración de la segunda etapa del Instituto Nacional de Medicina Tropical y para encabezar este jueves, la reunión del Consejo Federal de Salud, en la ciudad de las Cataratas.

La máxima autoridad de la cartera sanitaria adelantó este miércoles que, en el cónclave con los demás ministros provinciales, “un eje será actualizar la situación en relación a la estrategia federal de abordaje integral, para la salud mental y consumos problemáticos, con pasos importantes en que las provincias puedan adherirse a la estrategia y empezar a hacer el diagnóstico de situación en cada región, para generar las acciones de trabajo”.

Repasó la funcionaria que “en las últimas dos semanas, tuvimos una gran producción pública de medicamentos, donde el trabajo que se hace con los laboratorios de las provincias es muy importante. Con Río Negro se firmó la suplementación nacional específica de hierro para casos de anemia, que se va a distribuir mediante el Plan Remediar y en agosto comenzaremos a recibirlos”.

Agregó que “la semana pasada con el Chaco, trabajamos en un test rápido que identifica la encima que define la resistencia antimicrobiana, que es un paso importante para este abordaje. De esos temas se va hablar en el Cofesa”.

Insistió Vizzotti en el abordaje “sobre el crecimiento de la producción pública de medicamentos y la potencialidad de poder generar compras y sinergias, no solamente desde Nación a provincias sino también entre provincias”.

“Trabajaremos para actualizar todo lo relacionado a municipio saludable, salud comunitaria y salud indígena”, agregó.

Vizzotti adelantó, además, que “la campaña de vacunación arranca en octubre y noviembre, para sarampión, rubeola, paperas y poliomelitis que será un desafío muy grande”.

“Más de 2 millones 300 mil niños y niñas, entre 13 meses y 4 años, pueden recibir una dosis adicional, trabajaremos muy fuerte en eso”, precisó.

Con relación a la pandemia, para la ministra de Salud de la Nación, “las vacaciones de julio será una situación totalmente diferente en la Argentina, porque ya estamos dando el segundo refuerzo. Son muy pocos países los que dan el segundo refuerzo libre”.

Dijo que “la vacunación desde los 3 años, las coberturas y dando refuerzos desde los 5 y los 11 años y ahora trabajaremos para seguir ampliando los grupos de edad”.

Vizzotti explicó en una rueda de prensa que “el avance que ha tenido la vacunación en el Argentina, nos permite saber que, en esta nueva etapa de la pandemia, vamos a tener casos».

El virus no se puede eliminar ni erradicar, pero los caos que aparecen son fundamentalmente, en personas de altísimo riesgo o no vacunados que son los casos más graves y esto no se ha traducido de ninguna manera, en tensión del sistema de salud que es lo que estamos buscando”, aclaró vizzotti