Hasta este jueves Jorge Luis Miquetán creía que su hermana, Daniela, estaba prestando servicio en la Policía Metropolitana y pasando sus días en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, cuando un desconocido le envió un mensaje por Messenger, afirmando que su hermana se había perdido en Texcoco, México, situación que no pudo creer hasta comprobarlo mediante una imagen.

Esta persona le contó a Miquetan que era la última pareja que su hermana había tenido antes de desaparecer: “Hace dos semanas que ella viajó a México. Me quedé en shock, porque no podía creerlo. Si no veía la foto, decía que me estaban engañando”, comentó.

Miquetán había intentado contactar a su hermana mediante mensajes, pero sus intentos fueron en vano. “Hace dos semanas, yo le envié un WhatsApp a mi hermana y tenía un mal presentimiento”, expresó su hermano.

Pasaron días sin poder comunicarse con la mujer, pero Miquetán adjudicó el problema a la estrecha rutina que su hermana llevaba dentro de la Policía y sus emprendimientos. Miquetán afirmó que la última vez que compartió una videollamada con su hermana fue hace más de un mes.

“Ella conmigo tenía una buena relación. Siempre compartía conmigo su emprendimiento, me mandaba fotos cuando estaba de guardia en la policía, tomando mate. Hacía una videollamada y me mostraba cómo trabajaba, pero siempre tenía la esperanza de hacer otras actividades. Me decía ‘acá esta fea la cosa, es muy peligroso’”, contó. El hermano, sin embargo, siempre intentaba convencerla de no decantarse por ningún cambio brusco que pudiera arriesgar su estabilidad financiera.

Pero al pasar dos días y todavía no recibir ninguna respuesta, Miquetán intentó contactar a su hermana por otros medios. “Traté de ubicarla por el Facebook, pero no la encontraba bajo ningún nombre. Comencé a tener un presentimiento raro que se concretó ayer, cuando un señor, que se llama José Luis, me envió un Messenger”, afirmó.

Este hombre que asegura ser la última pareja de la desaparecida prosiguió a ofrecer más datos sobre la última vez que la vio, y el departamento en donde ella se solía alojar durante su estadía en México, en el que hasta ahora permanecen sus pertenencias. “También me dio datos del lugar en donde trabajaba, que yo desconocía”, dijo el hermano. Daniela Miquetan se había ausentado a su trabajo durante el día de su desaparición.

La decisión de ir a México fue inesperada de por sí, pero más aun teniendo en cuenta el hecho de que Daniela nunca había expresado especial interés por mudarse a este país. “Nunca me habló de México. Incluso en las redes publicaba fotos con sus hijos, unas publicaciones normales, nada fuera de lo común”, aseveró Miquetán.

Anteriormente, su hermana le había confiado información sobre algunos problemas de pareja. “Ella confiaba mucho en mí. Incluso le contaba a sus compañeros que veía en mí una figura paterna. Muchas veces de noche hacíamos videollamadas. Llorábamos juntos, yo le aconsejaba mucho. No puedo creer lo que está pasando”, manifestó.

Los hijos de la mujer, uno de doce y otro de cuatro, están actualmente bajo la custodia de su padre.

Preocupado, a Miquetan no se le ocurrió más alternativa que compartir por las redes sociales la foto de su hermana que había recibido. “Desde ayer hasta hoy, en México, se armó un grupo muy grande de personas que la están buscando por todos lados”, dijo.

El grupo, afirmó, está siendo de gran ayuda en la investigación amateur que todos, en conjunto, están llevando a cabo. “Continuamente me están enviando todos los videos de las cámaras del lugar en donde ella vivía, de sus últimos movimientos. Incluso hay un video en donde José Luis la filma a ella y la obliga a hablar, haciéndole repetir cosas. Nunca la vi con ese semblante. Tengo esos videos y ya están en la policía”, expresó.

De acuerdo con el hermano, el video en cuestión incluye un fragmento en donde Daniela Miquetan comienza a rogar para que su pareja la lleve a la Embajada Argentina en México. “Ella decía ‘por el amor de Dios, llévame a la embajada de vuelta’”, recordó.

En otro video publicado en el grupo, se escucha una voz que describe el viaje de un patrullero hacia la ciudad de Texcoco. “El que filmaba decía ‘allí se va Alejandra, una argentina, y estoy filmando al patrullero que se la lleva, como prueba’. Aparece el número de patrulla, y supuestamente la llevaron a la procuraduría de Texcoco”, dijo Miquetan.

Actualmente, el grupo de investigación que Miquetan formó considera al misterioso José Luis como un “testigo clave”. “El teléfono de ella quedó en el auto de él. Es algo confuso todo, pero lo estamos llevando con calma”, indicó.

Miquetan sostuvo que la persona, identificada como José Luis, le envió un vídeo en donde incluyó todos sus datos personales, datos que el hermano más tarde entregó a la policía. Sobre esta situación, comentó: “Me dijo que me daba sus datos porque tal vez le pueda pasar alguna cosa mala, que podrían ‘venir por él’. Pero yo le hablo bien, le digo que confío en él, para que me siga dando información”.

Posteriormente, Miquetán decidió contactarse con un gendarme, exmarido de la desaparecida, para intentar encontrar más datos en los registros militares. “A través de la Gendarmería, él intentó tener los datos precisos de cuáles fueron los movimientos de ella acá. Me dijo que ella salió de la Argentina por Chile, de Chile hizo escala en Colombia, y desde Colombia recién se fue a México”, afirmó Miquetán.

Los esfuerzos del hermano por desentrañar el misterio de la desaparición se ven obstaculizados, sin embargo, por la poca voluntad de las autoridades locales. En este marco, agregó que “las autoridades no dan información. Incluso los contactos que me pasaron de la embajada y el consulado no me dan información, o me responden mal”.

A la espera de nueva información, el desesperado pedido de Miquetan todavía no encuentra respuestas claras. “Anoche tuve que quitar muchos datos de las publicaciones en el grupo, tratando de dar poca información en las redes sociales”, finalizó.

