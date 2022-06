A un año de la desaparición de Guadalupe Lucero, la abuela de la niña cuestionó que “la Justicia no actuó como debería” y “no estuvo a la altura”

El caso de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años oriunda de San Luis que desapareció hace poco más de un año, conmocionó a todo el país, y respecto a cómo avanzan las investigaciones y búsquedas, la abuela materna, Silvia Domínguez en diálogo con Misiones Online reiteró que “como el primer día, no se sabe nada”.

La mujer apuntó nuevamente al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, y reprochó que el funcionario “nunca salió a hablar” sobre la niña.

La abuela de la niña contó que la familia recibió varios mensajes y llamados de toda Argentina notificando haber visto a una nena con características similares, aunque, luego de los procedimientos pertinentes, la Policía descartó las pistas comunicadas y aún se desconoce el paradero real de la menor. Ya fueron 465 los rastrillajes hechos en distintas zonas de la capital de San Luis y provincias vecinas.

Más allá de las pistas fallidas, la abuela de la menor expresó que “nos siguen llegando cosas, y eso nos da un rayito de esperanza de que alguna de esas pistas nos lleve a Guada”.

Luego de un año de la desaparición de Guadalupe Lucero y con motivo de exigir justicia, familiares, vecinos y organizaciones sociales marcharon hasta el Poder Judicial de la ciudad puntana e hicieron vigilia frente al edificio, el pasado martes 14, desde las 9 de la mañana. En el encuentro, también se pasaron videos, se compartió folletería y se destapó un mural en memoria de la pequeña.

En una situación desesperante, Domínguez apuntó al gobernador Alberto Rodríguez Saá y cuestionó que “la Justicia no actuó como debería, no estuvo a la altura”. Asimismo manifestó que su “descontento no es hacia los efectivos que participaron de los rastrillajes, sino hacia el Gobernador, quien nunca salió a hablar por Guada”.

La mamá de Guadalupe Lucero descartó que las calzas encontradas en el descampado sean de la nenahttps://t.co/Qo6MLZehmE — misionesonline.net (@misionesonline) April 28, 2022

Qué se sabe de la causa de Guadalupe Lucero

Guadalupe Lucero tenía cinco años cuando fue vista por última vez mientras jugaba en la puerta de su casa junto a sus primos. A un año de su desaparición, no hay ningún detenido.

En el mes de abril se realizó una nueva búsqueda en el descampado que está frente a la casa de la tía de Guadalupe, donde la nena jugaba. Sobre este punto, había cobrado fuerza nuevamente una de las primeras teorías que se barajaron en la investigación, que indicaba que la pequeña podría haber sufrido un accidente en ese lugar y que los primeros rastrillajes fallaron.

Esta hipótesis, que reactivó la búsqueda, fue abonada por dos puntos clave. Por un lado, una revisión del accionar de la policía de San Luis durante los primeros rastrillajes. Al parecer, la Justicia federal detectó varias inconsistencias y errores de procedimiento, lo que lleva a pensar que se podrían haber pasado por alto ciertos datos significativos.

En ese nuevo rastrillaje se encontraron prendas de vestir, pero la mamá de la nena desaparecida confirmó que la ropa que se halló en el descampado no era de su hija y la teoría de que podría haber muerto mientras jugaba fue descartada.

Por otro lado, sigue latente la hipótesis de que a Guadalupe se la llevaron por la fuerza de la casa ubicada en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis.