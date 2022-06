Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez marcaron para el Tatengue, y Facundo Farías y Ramón Ábila para el Sabalero. Los dos jugaron con diez por expulsiones de Facundo Garcés y el misionero Juan Portillo.

Colón empató 2-2 a Unión en un emotivo clásico santafesino que tuvo varias polémicas. El partido correspondió a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Los goles fueron marcados por Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez para el Tatengue, y Facundo Farías y Ramón Ábila para el Sabalero. Los dos jugaron con diez por expulsiones de Facundo Garcés y Juan Portillo.

El Sabalero arrancó con más peligro con dos llegadas de Ramón “Wanchope” Ábila, que se mostró incisivo. También avisó con un remate de Christian Bernardi que pasó cerca. Aunque con menor posesión el Tatengue fue más práctico y en la primera que tuvo terminó adentro, pero el gol fue anulado por posición adelantada de Jonatan Álvez. Si bien el juez de línea invalidó la jugada, el VAR también la analizó y llamó al árbitro para ratificar la decisión.

Unión supo lastimar y luego de una jugada a favor de Colón, a los 21 minutos hubo una contra rápida de Federico Vera que asistió a Mauro Luna Diale.

El partido creció en intensidad y se hizo de ida y vuelta, pero el local desperdició otras chances claras, una con Rodrigo Aliendro (pase de Ábila) que rozó el palo, otra con un mano a mano que Facundo Farías perdió con Santiago Mele y una de Andrew Teuten, tras otra asistencia de Ábila.

En el final de la primera mitad Colón ya mereció el empate, pero careció de puntería y también se encontró con Mele que se convirtió en una de las figuras de su equipo. El uruguayo volvió a intervenir y le tapó un cabezazo a “Wanchope” Ábila.

Las malas noticias siguieron para Colón ya que a los 46 minutos fue expulsado Facundo Garcés por pisar a Álvez. El árbitro Darío Herrera primero lo amonestó al defensor sabalero, pero luego analizó la jugada luego de otro llamado del VAR y decidió sacarle la amarilla y ponerle la roja.

Tal vez te interese leer: Liga Profesional de Fútbol | Boca visita a Central Córdoba en busca de la punta del campeonato: hora, TV y formaciones

En el inicio del complemento Colón fue por el empate y Julio Falcioni mandó a la cancha a Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez. El Sabalero se arrimó y a los 11 minutos Unión se quedó con diez por el planchazo de Juan Portillo sobre Rodrigo Aliendro. Otra vez Herrera primero sacó amarilla, pero luego rectificó la medida al ver las imágenes por el llamado del VAR y expulsó al volante tatengue.

El empate del Negro estuvo al caer y otra vez Ábila avisó con un cabezazo que pasó cerca. Pero en la siguiente jugada Mele le cometió falta a Aliendro y Herrera cobró penal. Lo ejecutó Farías a pesar de que el Pulga y Wanchope quisieron hacerse cargo. Pero el juvenil pateó cruzado y capitalizó el empate a los 24 minutos.

Unión no se quedó atrás y como en los 45 minutos iniciales el trámite se volvió de ida y vuelta. Imanol Machuca tuvo una, pero se la sacaron en la línea. Y luego Ábila tuvo dos al hilo, pero el ex Boca Juniors y Huracán no pudo convertir.

A los 38 minutos, Wanchope Ábila tuvo el merecido premio y de un saque lateral de Federico Lértora recibió por la derecha, entró al área, enganchó y venció la resistencia de Mele.

En el epílogo Unión llegó a la igualdad también desde los doce pasos. Lucas Esquivel remató de zurda y la pelota le rebotó a Eric Meza, que cruzó sus brazos por la espalda para evitar tocarla con los brazos. El defensor sabalero se dio vuelta y Herrera entendió que la tocó con la mano y cobró la falta. El tiro lo ejecutó Álvez y su tanto decoró el resultado.