Caso Josías Galeano | Las hipótesis que no llevaron a nada y entorpecieron la investigación

Durante toda la búsqueda de Josías Galeano surgieron varias hipótesis y rumores que poco aportaron a la causa. Asimismo se fueron descartando y finalmente se halló el que sería el cuerpo del adolescente debido a la confesión del supuesto autor material.

Desde la denuncia realizada por la desaparición de Josías Galeano el pasado 3 de mayo, hasta la aparición de un cuerpo que se sospecha que sería del adolescente, este 3 de junio, ha transcurrido exactamente un mes. Durante ese tiempo, las investigaciones fueron entorpecidas en diferentes ocasiones con datos falsos y rumores que han evitado que las autoridades pudieran seguir una pista firme.

La búsqueda de Josías en Oberá impulsó varias hipótesis, testigos que aseguraban haberlo visto distintos puntos y Fake News, entre ellas se destacan que lo vieron en Cien Hectáreas, que pasó por una panadería del centro de Oberá, que estuvo en San Miguel escondido con un grupo de chicos.

Otras, afirmaban que el joven habría sido visto en Campo Grande o Campo Viera y que viajó a Puerto Iguazú con un hombre mayor, entre otras versiones que derivaron en sucesivos rastrillajes, allanamientos y hasta una búsqueda con perros adiestrados que olfatearon prendas del menor, que llevaron a los investigadores hasta un punto donde perdían el rastro.

Hipótesis de una desaparición forzada

Una de las hipótesis que fue tomando más fuerza durante la investigación vinculaba a efectivos de la policía de Misiones con la desaparición de Josías, ya que circuló una foto de efectivos policiales con datos del menor.

Por esto hubo quiénes relacionaban a las fuerzas de seguridad con su desaparición, lo cual motivo a que la madre de Josías denunciara a los efectivos poniendo en duda su accionar. “Es raro lo que sucedió con esa foto, la propia policía la utilizó para difundir y después desapareció” sostuvo en ese entonces la mujer.

“En esa foto se observaba incluso la trompa del móvil policial detrás” detalló y aseguró “Todos la vieron, incluso cuando pregunté por esa fotografía, me dijeron que la misma había sido tomada el día 8 de mayo, dato curioso que me puso en alarma porque la desaparición de mi hijo fue el día 30 de abril, manifestado esto, se retractaron y me dijeron que habían incurrido en un error”.

La sospecha y preocupación por el accionar de dos efectivos de la policía derivó en la denuncia de ambos ante la Fiscalía, mientras la mujer argumentó sus denuncias con hechos que ocurrieron el día anterior a la desaparición de Josías. “Estas dos personas lo estaban buscando en el Barrio, con un vehículo particular” sostuvo.

Reforzaba esta hipótesis la declaración hecha por un vecino el 20 de mayo, quien aseguró que un día antes de que el joven se ausentara de su domicilio, dos policías de civil lo buscaban. “El viernes había un Fiat Uno rojo con dos policías buscándole en el barrio y el sábado desapareció. Todo el mundo les vio con el auto, no se pueden limpiar de nada” sostuvo.

Ante esta denuncia, el jefe de la Policía, Kallus expresó, “Nosotros estamos dispuestos a colaborar. Se entiende que hay una causa judicial que la madre ha accionado a nivel justicia y todos los informes serán contestados”.

Rastrillajes en distintos barrios de Oberá

Distintos testimonios de vecinos aseguraban que el adolescente estaba escondido y deambulando por varios barrios de Oberá. Los rastrillajes se realizaban sobre la calle Picada Argentina camino al paraje Las Treinta, debido a que, habrían visto a Josías junto a otros jóvenes en una construcción abandonada ubicada en el sitio.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron una mochila con alimentos, bebidas, un par de zapatillas y elementos de higiene, los cuales fueron peritados oportunamente y no se descartaba que el menor estuviera escondido allí.

La pista más firme que se manejaba según lo que reportaban los vecinos, era que Josías podía estar escondido porque tenía problemas familiares. El 12 de mayo, la madre había declarado a los medios que testigos lo habían visto junto a Texeira frente en la panadería el Árbol Real ubicado sobre las calles José ingenieros y Berutti.

Mientras que el 15 de mayo, había seis reportes de que lo vieron en la zona Oeste de Oberá.

Testigos aseguraban haberlo visto en Campo Viera y Campo Grande

Para el 25 de mayo, la búsqueda del joven se había trasladado a otras localidades, donde vecinos aseguraban haber visto a Josías. Cristian Galeano, papá del adolescente, contaba que, “estuvimos entre Campo Viera y Campo Grande buscando, el perro siguió un rastro, pero en un momento desapareció”.

A diferencia de los anteriores reportes, en esta ocasión los testigos afirmaban que Josías se encontraba solo y no acompañado por otro menor, como se informó durante la búsqueda en el barrio San José, en la capital del monte.

Con el trabajo de canes rastreadores de la fuerza y de bomberos voluntarios de Oberá, los investigadores llegaron a diferentes viviendas de zonas rurales y suburbanas, donde vecinos dieron detalles de haber visto a un menor con similares características a Josías y algunos alegaron haberle dado de comer y beber.

Debido a la nueva información obtenida y al creciente radio de búsqueda, se habían sumado otras divisiones de la Policía para cubrir montes y chacras, teniendo en cuenta lo testificado por los lugareños, sobre todo en Campo Viera, donde un colono dio características de la ropa que vestía y el rumbo que tomó el joven.

El audio que afirmaba que a Josías lo habían asesinado

A fines del mes de mayo habia comenzado a circular un audio de una persona cercana al principal sospechoso de apellido Texeira, donde aseguraba que él le había confesado que había asesinado a Josías.

Allí el autor del audio describe que Texeira lo había enterrado en cercanías del arroyo Yazá, luego de asesinarlo tras abusar sexualmente del joven. «Era ir a la cárcel o matarlo», le abría dicho.

Este audio se viralizó en la localidad y hasta llegó a los medios nacionales. Debido a la falta de pruebas y rastrillajes por parte de la fuerzas policiales en el lugar indicado, descartaron la veracidad de este audio.

Hallazgo de un cuerpo que podría ser Josías

El vínculo con personajes como Texeira, aceleraron todo tipo de especulaciones, falsos testigos y múltiples Fake News que entorpecieron la investigación para encontrar al adolescente.

Tras la detención de Andrés Rogelio Texeira, este viernes, efectivos de la Policía encontraron un cuerpo sin vida en inmediaciones al Barrio San Miguel en el límite con Villa Stemberg, luego de que el detenido confesara el asesinato de Josías Galeano y revelara donde presuntamente lo enterró.

El primer examen del cadáver, las coincidencias físicas y forma de vestir al momento de su desaparición, se indicarían que se trata de Josías Galeano.