El segundo detenido por el crimen de Claudia Benítez estaba en libertad esperando ir a juicio por otro asesinato con similares características

Franco de Jesús Ramos fue detenido este jueves. La Secretaría de Apoyo de Investigaciones Complejas (SAIC) llegó hasta él luego de que vendiera el celular de Claudia Benítez. En 2014, su concubina de 19 años, Marina Da Silva, apareció muerta, de una puñalada, en un pozo en la zona de Campo Bauer, Nemesio Parma.

Franco Jesús Ramos tiene 27 años y fue detenido este jueves por la mañana en el barrio Sol de Misiones, de Posadas, en el marco de la investigación por el asesinato de la taxista Claudia Benítez.

El sujeto se encontraba en libertad mientras esperaba ser juzgado por la muerte de Marina Da Silva, de 19 años, quien desapareció en diciembre de 2013 y apareció muerta también en un pozo de Nemesio Parma. La joven era su concubina.

Ramos está imputado por «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas» y debía ir a juicio en 2019 pero el proceso fue suspendido. La causa está en el Tribunal Penal 2, en Posadas.

La Policía de Misiones detuvo al presunto asesino de Claudia Benítezhttps://t.co/wKHMMjhmbe — misionesonline.net (@misionesonline) June 2, 2022

Los investigadores del crimen de Claudia Benítez llegaron hasta el sujeto porque fue quien vendió a un tercero el teléfono celular de la mujer, cuyo cadáver apareció en un pozo de siete metros de profundidad, el 18 de mayo de este año.

Si bien existen similitudes entre un caso y el otro, los investigadores intentarán dilucidar si se trata del auto material del asesinato de Benítez, teniendo en cuenta que el detenido es nacido y criado en Nemesio Parma por lo que tiene conocimiento preciso de la zona.

En el caso ocurrido en 2014, la víctima desapareció el 19 de diciembre 2013 y su cuerpo fue encontrado el 1 de enero en un pozo en la zona de Campo Bauer, en cercanías de donde apareció el cuerpo de Claudia Benítez. Además, ambas mujeres fueron apuñaladas.

Este jueves por la mañana, encabezados por el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, personal de la División Homicidios de la Policía de Misiones y de la Secretaria de Apoyo a las Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial se presentaron en una vivienda del barrio Sol de Misiones, en la vivienda que Ramos comparte con su esposa y los hijos de esta.

En el lugar se tomaron muestras biológicas y se secuestraron celulares y chips que serán peritados por los investigadores con el fin de encontrar indicios que liguen a Ramos con la muerte de Benítez.

En principio, la situación del marido de la taxista, Juan Andrés R. primer detenido que tuvo la causa, no se modificará, teniendo en cuenta que podría ser el autor intelectual del hecho por lo que será también tarea de los investigadores encontrar pruebas que lo liguen a Ramos.

Vea también: Una apelación separa la causa por el crimen de Marina Da Silva de la instancia de debate oral

De todos modos, las diligencias ordenadas por el juez Mattos continuarán su curso y este viernes se espera que los hijos menores de la pareja de Benítez y Juan Andrés R. declaren en Cámara Gesell. La medida es esperada por la defensa con la idea de que los chicos, de 8 y 11 años, declaren que su padre se encontraba con ellos en la vivienda familiar en el momento en que Benítez desaparecía.

Los menores, de 8 y 11 años, permanecen a resguardo de una de las hermanas de Claudia Benítez, lo que preocupa a los abogados que defienden al detenido puesto que en los últimos días, aseguran que algunos familiares de la víctima comenzaron a cambiar su apreciación del acusado, a quien en primera instancia defendieron.

“Lo que sucede es que extrañamente hay personas, familiares cercanas a la víctima que han empezado a cambiar drásticamente de parecer y de cercanía y de relación que manifestaban tener con Juan Andrés, que claramente siempre fue positiva y óptima, problemas más o menos de la pareja, pero no dejaban de tener un concepto de ambos positivos. En estas últimas horas hemos visto en una de las hermanas y otros familiares más cercanos, un cambio o una imputación sin elementos y sin prueba alguna”, apuntó Alejandro Jaborniky, del estudio que lleva adelante la defensa.

El letrado subrayó que la intención es conocer la verdad en todo sentido, por lo que un equipo de su estudio de abogado acompañará el proceso y la declaración de los chicos.

“Creemos por supuesto en este equipo y en este gabinete, que está en la justicia para escuchar estos menores y sacar, no solamente sus dichos, sino que no estén inducidos o presionados a decir algo que realmente no corresponda, porque en definitiva la cortada entre tantos testimonios y demás que tiene Juan Andrés de que en el momento de los hechos, estaba en su casa junto con sus hijos”, argumentó.