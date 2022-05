Advierten que por la escasez de combustible podría haber faltante de productos en las góndolas de Misiones

Aníbal Goichik, presidente de la Cámara de Empresarios Misioneros de Autotransporte de Cargas (CEMAC), explicó que por la dificultad para conseguir gasoil para el transporte de carga para mover las producciones y los alimentos de elaborados y primarios podría haber desabastecimientos en varios rubros.

“El 93% se transporta en camión en la Argentina, posiblemente debido a esto comience a haber faltantes de productos en las góndolas”, advirtió.

Goichik explicó que el precio está retraído a nivel internacional y a raíz de esto hay disparidad en los países limítrofes.

“En el NEA hay una diferencia abismal”, expuso y amplió que «los camiones que usan de paso la Argentina están usando el combustible local porque les es más conveniente. Un ejemplo es el de la producción paraguaya que transporta granos desde Paraguay al Brasil, así pasan por el puente de Misiones y allí, rellena el tanque en Argentina, haciendo lo mismo a la vuelta», comentó. El precio promedio del combustible en Sudamérica es de 1,20 dólar: “Lamentablemente se trabaja con el dólar real o el dólar blue, esa es la conveniencia económica”, indicó el presidente de la CEMAC.

Por otro lado, indicó que en las estaciones de servicio no hay gasoil y la reserva de los tanques están secas, así hay que esperar a que llegue el camión cisterna para proveerlo.

“Esto está llevando a un lucro cesante muy grande para el transporte de carga, para el trabajador camionero que lamentablemente está colaborando, pero está perdiendo muchas horas de su día esperando abastecer de combustible a su herramienta de trabajo”, describió. De esta manera se va ralentizando el tráfico o el tránsito de las mercancías, llevando a un sistema de retraso en las entregas por culpa del faltante de gasoil.

En tiempos normales de competitividad los transportistas tienen vehículos con autonomía aproximadamente de mil kilómetros y a esto se le agregaba una reserva mayor de combustible. “Se dejó de usar en la Argentina porque se abastecía normalmente, era más conveniente llevar más peso en carga que en combustible y también por una cuestión de seguridad vial, ya que si hubiera un siniestro, esto incide en cuanto al peligro por posibles explosiones o incendios”, dijo.

Esta situación limitó a los camiones porque muchos transportistas van a Buenos Aires y allí tampoco se está consiguiendo combustible. “Hay demoras, colas, esperas, generalmente se hacen colas de hasta 12 horas“, expuso Goichik. Además, posiblemente cuando se está llegando a cargar, se termina el gasoil.

Siguiendo la misma línea, explicó que muchas veces se tiene que pagar un mayor precio porque se ofrece un gasoil plus y así se salen por fuera de los costos. “Como las tarjetas muchas veces no son recibidas, el chofer debe tener efectivo en mano, los trabajadores camioneros van a pasar a tener un ámbito de inseguridad más grandes de lo que realmente hay porque van a empezar a manejar efectivo”, aseguró.

Por otro lado, manifestó que los transportistas asociados a las Cámaras o integrantes de la Federación, no piensan en ningún tipo de medida de fuerza como un paro o no trabajar porque no tienen combustible. Sin embargo añadió “lo que se busca es mostrar la necesidad o mostrar algún tipo de manifestación pacífica”, señaló. Y agregó que, “no es posible que los choferes o los camiones que son herramientas, estén 12 o 14 horas sobre la banquina, que sería un riesgo enorme”.

Finalmente, aclaró que desde la Cámara se busca colaborar y ayudar porque su negocio “no es esperar el gasoil, sino llegar, cargar con todo lo pactado con las petroleras, seguir trabajando y produciendo con la Argentina”.

