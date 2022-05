Ciro Mansilla: el tiktoker de Jardín América que causa furor en las redes con videos que tienen más de 2 millones de vistas

El tiktoker y creador de contenidos Ciro Mansilla, oriundo de Jardín América dialogó con Misiones Online y contó su experiencia en las redes sociales desde sus inicios hasta llegar a las más de 2 millones de vistas en sus videos.

“Todo empezó por iniciativa de mis amigos que me decían que siempre hablo pavadas. Primero me daba vergüenza exponerme, pero un día me decidí y empecé a hacer el personaje de intenso”, relató el joven de 22 años.

Ciro se describió como una persona que “no habla mucho”, sin embargo, destacó que es “muy buena onda y alegre”, características que lo ayudan para crear sus videos.

“Empecé en febrero y esto era como joda, pero ahora le presto más atención, le pongo más energía, quiero llegar a algo, sé que las redes dan influencia y las redes siempre me gustaron”, comentó el joven sobre sus proyectos.

“A la gente le tiene que gustar lo que haces, tiene un sistema complejo, pero en lo que más me preocupo es en mi contenido”, añadió.

Respecto a su personaje contó que en la vida real es intenso, aunque para sus videos trata de exacerbar. Además Ciro contó que uno de sus máximos inspiradores es el “Oficial Gordillo”, que realizará su show en Posadas el sábado 4 de junio.

“Mi idea es teniendo más seguidores, es tratar de manera más positiva, quiero dar mensajes de Dios en las redes, pero siempre siguiendo con el humor”, cerró.

Para ver los videos de Ciro se lo puede buscar en Tik Tok y en Instagram.

