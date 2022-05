Aristobulo del Valle se suma a las localidades de Misiones con escasez de combustible

René Weiss, integrante de la Cámara Regional de Industria, Servicios y Comercio de Aristóbulo del Valle (CRISCAV), comentó que la disminución de la capacidad de compra, la falta de combustible y de stock de materiales para la construcción resultan inconvenientes para la actividad local.

“La falta de combustible dificulta la realización de cualquier actividad comercial”, sostuvo Weiss. La imposibilidad de movilizar los coches lleva a que los repartos se atrasen o no puedan realizarse. Aristóbulo del Valle

También consideró que la capacidad de compra y el poco stock de productos alteran el funcionamiento del mercado local. “El rubro de la construcción es el más afectado; hace un año no hay suficientes hierros, chapas, alambres”, señaló. “Cuando no se consigue el material, no se termina la obra, el albañil no trabaja, la venta disminuye y la economía se detiene”.

“En Aristóbulo del Valle, como en toda la provincia, vemos locales empapelados o que cerraron sus persianas porque no aguantaron esta situación”, remarcó. “La carga impositiva que tenemos los comerciantes lleva a que muchos cambien de actividad para mejorar su situación particular”.

CRISCAV, recordó, se formó el año pasado y pretende abarcar a otras localidades cercanas que deseen sumarse. Su objetivo es “ayudar al socio comerciante y a la comunidad en general”, destacó. La realización de actividades y promociones para fechas particulares como el Día del Padre y la comunicación sobre posibles estafas comerciales forman parte de algunas de las acciones que desarrollan desde la Cámara.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/05-09-SantaMariadelasMisiones-Rene-Aristobulo-del-Valle-situacion-faltante-combustible-comercios-afectados-8.24.mp3

René Weiss – Santa María de las Misiones