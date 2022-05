Con una mirada solidaria se realizó un nuevo encuentro de autos antiguos en la Cascada

Como cada primer domingo de cada mes, los dueños de autos antiguos se presentaron en la Cascada de la Costanera de Posadas para exhibir sus vehículos. En la misma, según dijo Victor Valdés, uno de los organizadores, se juntan alimentos para donarlos a un comedor de Posadas.

Victor Valdes, uno de los organizadores de esta exhibición de autos antiguos, comentó que junto a algunos amigos empezaron a realizar este evento en diciembre del 2020. En el mismo, juntan alimentos para donarlos a un comedor del Barrio A4.

Posteriormente, se unieron a la jornada solidaria otros dos grupos de los cuales Valdés es miembro: Clásicos Misioneros y NeaClasics.

Agregó que todos los meses hacen la invitación a los que quieran participar a través de la cuenta de Facebook “Clásicos Misioneros” o bien pueden contactarse por Instagram en Neaclassics o clásicos del NEA.

Entre los participantes de la exhibición de autos antiguos se encontraban Germán y Daniel. Dos amantes de los “fierros”. Germán tiene un auto modelo 79, explicó para conseguir el vehículo realizó una extensa búsqueda, ya que quería una versión en especial, la cual le costó conseguir.

“Busqué en otras provincias, en Reconquista, en Jujuy, en Rosario”, comentó. Sin embargo, según manifestó, encontró lo que buscaba en la tierra colorada, más específicamente en la localidad de Eldorado.

El amor de Germán por los fierros viene de su familia “yo me crie en la camioneta de mi abuelo, los motores”, quien “hacía toda la parte de la mecánica” del vehículo, manifestó.

“Para el que es apasionado por los fierros es una cosa que te llena adentro. No es algo tan sustancial y tampoco el valor que tenga monetario”, afirmó el dueño del vehículo. “Uno disfruta que la gente venga a verlo”, sostuvo.

Según explicó, en este evento se recolectan alimentos no perecederos para donarlos a comedores. Además, en fechas especiales, como el día del niño se juntan juguetes.

También estuvo presente de la exhibición Daniel, dueño de una camioneta modelo 61, la cual la arregló junto a su sobrino.

“Estuvo guardada ocho años en un galpón y el dueño de la vendió. O sea, prácticamente me dijo llévatela que no la quiero ver más y me la vendió en cuotas”, agregó.

Luego de comprarla, explicó que empezó a “armarla y cuidarla”, una tarea algo complicada ya que según comentó, “no hay repuestos” o son difíciles de conseguir y tienen un costo muy alto debido a la escasez de los mismos.

“El que tiene una insignia te la cobra cara porque sabe que no hay”, afirmó, antes de continuar diciendo que en su caso, le adaptaron el paragolpes y le pusieron butacas, cosas que las original no tenía.

Daniel manifestó que para él es un orgullo que las personas vean su vehículo y que busca que a la gente le guste el trabajo que hace.

