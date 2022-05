100 estadías en Iguazú: otra de las ganadoras suma su experiencia en las Cataratas

Patricia Rojo, una de las afortunadas ganadoras del concurso de las 100 estadías en Iguazú, organizado por Visit7Wonders, en conmemoración a los 10 años de las Cataratas del Iguazú, charló con Misiones Online acerca de su experiencia en nuestra maravilla natural.

Para empezar, esta ganadora de una de las 100 estadías en Iguazú resultó beneficiada por su hijo, ya que él fue el ganador, pero decidió darle a su madre el premio. Acerca del momento de recibir la noticia, Patricia explicó: «Fue un tanto curioso por el contexto en el cual se dio. Justo estábamos mi hijo y yo almorzando, ya que mi esposo por sus horarios de trabajo no vuelve al mediodía, cuando conversando me comenta que había recibido un mail y pensaba que era una broma y hasta llegó a pensar que se trataba de alguna forma de estafa; entonces le pregunto de qué se trataba, y me dice de que se había ganado un viaje.

Fue una gran sorpresa porque inmediatamente me di cuenta que se trataba del concurso de Visit7Wonders que nos habíamos inscriptos meses atrás.

Realmente no lo podíamos creer y la alegría nos desbordaba . Como a mi hijo, por sus actividades, se le hacía muy difícil poder hacerlo, nos dijo que lo hiciéramos nosotros.

De allí que consultamos al comité organizador que nos permitió el cambio y poder realizar el viaje a este lugar fantástico».

Asimismo, la beneficiada por el concurso de las 100 estadías en Iguazú, comentó cómo vivió los días previos al viaje: «con muchas expectativas y ansiedad, ya que tanto mi esposo como yo no conocíamos Iguazú. Siempre estuvo entre nuestros planes realizar este viaje, ya que conocidos que si lo habían realizado nos comentaban que es un destino maravilloso y por fin la oportunidad se nos presentó».

Por otro lado, Patricia expuso su opinión acerca del destino: «el destino nos pareció encantador. Las personas de Iguazú son muy cordiales y atentas, prestos a brindar cualquier tipo de información. Para quienes vamos por primera vez, es de suma utilidad.

A pesar de que nos tocó justo días de lluvia, el clima no fue un impedimento para poder recorrer sitios de interés, ya sea: el centro de la ciudad, donde adquirimos los souvenirs típicos de la zona (no pudo faltar la compra de yerba mate, dulces y licores de productos autóctonos y regionales para nuestros seres queridos), como también la visita a las cataratas y sus distintos circuitos, además el hito de las tres fronteras.

Todos sitios maravillosos, dónde algunos como La Garganta del Diablo, te dejan sin palabras y solo queda contemplar tanta majestuosidad con el mayor respeto por la naturaleza ante la creación de tanta grandeza».

Igualmente, la ganadora de una de las 100 estadías en Iguazú compartió su experiencia en el hotel: «la estadía en el hotel sumamente agradable, el personal muy cordial y respetuoso. Pudimos degustar de un excelente desayuno y además de una muy buena carta, tanto para el almuerzo como la cena. Las habitaciones espaciosas y muy cómodas. El entorno muy cuidado con diferentes áreas para la recreación».

Y por último, Patricia, quien fue beneficiada con una de las 100 estadías en Iguazú expresó su deseo por regresar a la ciudad de nuestra maravilla natural: «nos encantaría regresar, no solo para volver a recorrer los lugares que ya visitamos, sino también porque nos quedaron lugares sin poder conocer. Las Cataratas me parece un lugar que podés visitar muchas veces, pero siempre te vas a quedar con la sensación de que querés quedarte más tiempo. Es un lugar atrapante, imponente, de contemplación, de respeto ante tanta grandeza que nos comparte la naturaleza en todo su esplendor. Iguazú y las Cataratas queda entre nuestros recorridos preferidos y seguramente pronto volveremos».