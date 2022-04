Martín Guzmán habló sobre el impuesto a la renta inesperada y pidió a empresarios construir colectivamente: “Si el crecimiento económico no es compartido no es progreso”

El ministro de Economía defendió el impuesto a la renta inesperada y pidió a los empresarios "construir colectivamente". Lo hizo ante el denominado "círculo rojo" en el tradicional Foro Llao Llao.

Martín Guzmán, advirtió este viernes que “cada vez que Argentina tuvo un período en el cual hubo un crecimiento económico que no se distribuyó de forma razonable, no se pudo sostener en el tiempo”. Y agregó, «Si el crecimiento económico no es compartido no es progreso».

Guzmán habló en el Foro Llao Llao, el encuentro de empresarios que terminará hoy en Bariloche luego de una jornada, la de ayer, en la que hablaron Mauricio Macri, Javier Milei y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros funcionarios.

“Tenemos que construir colectivamente una sociedad que sea más justa, que tenga una distribución donde el crecimiento se comparta al mismo tiempo en el que se alienta a la inversión”, pidió el ministro a los empresarios.

El titular de Palacio de Hacienda fue el único integrante del Gobierno y el oficialismo invitado a esta tradicional cumbre de dueños de empresas que se hace desde 2012 y que tiene al dueño de IRSA y también socio del icónico hotel de Bariloche, Eduardo Elsztain, como anfitrión.

El ministro está en medio de una fuerte interna: cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández, pero hay un sector de la coalición gobernante, vinculado a la vicepresidente Cristina Kirchner, que lo quiere fuera del gabinete.

Guzmán habló sobre una presentación titulada “Situación económica, perspectivas y oportunidades” y desde el arranque hizo foco en uno de sus “caballitos de batalla”, en un contexto complicado, de recalibración de las metas del reciente acuerdo con el FMI y con inflación récord: las variables que muestran la recuperación macro post pandemia.

Uno de los temas más esperados por los empresarios fue el impuesto a la renta inesperada, que impulsa en ministro. En ese sentido, trascendió que Guzmán seguirá adelante con el proyecto, aunque podría ser por medio de la AFIP y no una ley.

De todos modos, prometió «reuniones de consenso» con los empresarios, que resisten una medida que afectaría sus ganancias, aunque hayan sido, como sostiene el Gobierno, por encima de lo proyectado.

Previamente, Guzmán expresó: “Mi función es dedicarme 100% a la gestión y no inmiscuirme en disputas de poder. Yo me dedico a usar cada minuto que tengo en gestionar políticas para mejorar la vida de nuestra gente”.

Esta declaración se dio en un contexto en el que el kirchnerismo lo asedia mediante declaraciones de distintos integrantes, como coletazo del cuestionado acuerdo con el FMI, que comprometería un fuerte ajuste fiscal.

Sobre la inflación

«No es que la inflación se baja simplemente contrayendo la política monetaria, simplemente dejando de emitir. ¿Hay que bajar la emisión? Por supuesto. Y eso es lo que estamos haciendo», sostuvo Guzmán.

«Los subsidios excesivos generan un problema para el funcionamiento de todo el sistema económico, y eso hay que bajarlo», agregó.

A su vez, señaló que dentro de las reuniones del G20 que participó al viajar a Washington, el tema principalmente tratado fue la inflación.

«La política de precios e ingresos busca anclar expectativas, y para que funcione, el resto tiene que estar funcionando: las reservas tienen que ir creciendo, la situación macroeconómica se tiene que continuar ordenando», indicó Guzmán.

«La otra parte son los comentarios de los derechos de exportación. El 94% de las posiciones hoy tiene, una alícuota menor que cuando empezamos el Gobierno. De esto tanto no se habla», apuntó.

Sobre la recuperación económica

«Hubo un crecimiento de la inversión, que creció 32,9% en el 2021. Con ello un crecimiento fuerte del empleo, casi 1.200.000 puestos de trabajo creados en 2021. La tasa de actividad creciendo y al mismo tiempo la tasa de desempleo bajando al 7% luego del estímulo trazado de 13,1% a medidos de 2020», sostuvo el ministro de economía de la Nación.

Y agregó, «cuando escasean los dólares es cuando se limita la posibilidad de crecer. Esto es lo que tenemos que entender muy bien a la hora de administrar la política económica».

Sobre la energía

Con respecto a esto el ministro señaló, «Estamos trabajando dentro de este esquema de reglas del juego en adaptar el tema de regulaciones de capital para facilitar la entrada de capitales en el sector energético en la Argentina».

«Vamos a ir dando pasos, comenzando por la energía para ir adaptando las regulaciones de la cuenta capital convergiendo a un esquema que se llama regulaciones macroprudenciales. Desalentando los capitales de especulación de corto plazo y facilitando la inversión externa en la economía real», explicó finalmente.