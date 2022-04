Martín Goerling, uno de los principales referentes del PRO en Misiones, salió a criticar lo resuelto por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que vetó la posibilidad de que Javier Milei integre esa alianza. Lo hizo en coincidencia con la presidente del PRO nacional, Patricia Bullrich, quien ya durante la reunión de la Mesa de JxC había planteado su disidencia con el veto al libertario.

Javier Milei sigue provocando divisiones dentro de Juntos por el Cambio. Los radicales, los partidarios de Lilita Carrió y las “palomas” del PRO intentaron darle un corte definitivo al tema en la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en la que forzaron la redacción de un comunicado oficial en el que le cerraron la puerta a la posibilidad de que el libertario se incorpore a esa alianza de cara a las presidenciales de 2023.

La comunicación no tuvo el efecto esperado porque inmediatamente después de ser difundido, la presidente del PRO a escala nacional, Patricia Bullrich, salió a cuestionar la resuelto por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y exigió que se mantuviera abierta la posibilidad de ampliar esa alianza.

En el mismo sentido se manifestó hoy el exdirector de la EBY por Argentina y uno de las principales figuras del PRO en Misiones, Martín Goerling, quien consideró que “fue un error ese comunicado. Lo analizamos así en la mesa nacional del Pro, la cual integro como miembro titular del consejo político. Inmediatamente manifesté como un error que a un año y medio de una elección se vete la posibilidad de que un dirigente integre nuestro frente. Especialmente porque se trata de una persona que nunca pidió integrarlo, me parece inapropiado desde todo punto de vista”.

Goerling, quien además es el principal referente en Misiones de Patricia Bullrich, con quien comparte espacio político desde la creación de Recrear (el partido de López Murphy) en 2003, indicó que vetar a Milei en Juntos por el Cambio “fue un error incluso desde el marketing político, que recomienda nunca nombrar al adversario. Hay que reconocer el crecimiento que está teniendo en todo el país Javier Milei, también es valorable lo que propone, especialmente en lo relativo a administrar el Estado, son muchas cosas con las que estamos de acuerdo”, señaló.

Tal vez te interese leer: Con la presencia de referentes liberales de Misiones, Javier Milei desembarcó en Mendoza con su propuesta presidencial

Señaló además que la decisión intempestiva de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se adoptó desde una concepción centralista, sin escuchar lo que tuvieran para decir los referentes de Juntos por el Cambio de las distintas provincias.

Vale recordar que Milei había cruzado elogios con Mauricio Macri y venía en conversaciones políticas con Patricia Bullrich, quien es partidaria de la idea de ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio, punto que también comparte Goerling.

Al igual que ellos, muchos dentro de ese frente consideran que la decisión de dejar afuera a Milei a un año y medio de las elecciones podría afectar seriamente las chances electorales de Juntos por el Cambio de cara a 2023. Especialmente teniendo en cuenta el fuerte crecimiento en intención de votos que está teniendo el diputado nacional Libertario ya lanzado como precandidato presidencial y que comparte al menos una parte de su base electoral con Juntos por el Cambio.

Vea la entrevista completa acá

“Creo que es apresurado y tenemos que ser más conscientes y pensar más en la construcción que cerrar las puertas de Juntos por el Cambio. No hay que cerrarle la puerta a nadie. Sentí y les dije a los presidentes de los partidos -que integran JxC- que había sido muy apresurado y sin discusiones previas y que no ha sido una buena metodología avanzar por los no”, dijo Bullrich al respecto.

“Son discusiones que se tienen que dar de forma más democrática y con consultas previas” y agregó: “Una fuerza política que quiere ser gobierno no puede estar permanentemente planteando con quien sí y con quien no, no me parece ni la forma ni el tiempo”.

Milei descartó alianza con JXC y opinó que “Horacio Rodríguez Larreta es lo mismo que Kicillof y Cristina”https://t.co/4kUMtnGHI4 — misionesonline.net (@misionesonline) April 20, 2022