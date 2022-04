La historia detrás de la foto de una paciente con cáncer que conmocionó y se viralizó en las redes: “No bajen los brazos”

Mirta Neis, paciente oncológica, publicó una foto junto a sus hijas donde se puede ver que las cuatro utilizan turbantes. Esta imagen inmediatamente se viralizó y causó una gran cantidad de comentarios con los cuales otros pacientes con cáncer la imitaron y dejaron fotos similares.

La foto surgió el domingo de Pascuas, cuando pasaban el día en el Club de Pesca en Puerto Rico. Ese día a Neis se le ocurrió la idea de sacarse una foto junto a sus 3 hijas en donde todas utilizaran turbantes. “Ellas se prendieron sin ningún drama”, comentó. “Nos sacamos una foto para mí, era un deseo que había surgido”, agregó la protagonista.

Posteriormente, su hija Gabriela decidió publicarla en sus redes, ya que le agradó la imagen y “parecía una moda”. Instantáneamente comenzó a recibir fotos de personas con turbantes, entonces agregó un mensaje en el que se invitaba a que cada usuario publique su foto propia si así lo deseará, e incluía un mensaje: “Por mi mamá y por todas las personas que padecen la enfermedad”.

De esta manera, comenzaron a surgir las fotos de las personas más allegadas, y esto fue incrementándose cada vez más. “Hay historias detrás de las fotos que son emocionantes y jamás pensamos que esto iba a trascender. La gente encontró un espacio para expresarse, para decir nosotros también pasamos por esto, estamos acá”, dijo.

Neis recordó que al enterarse de que iba a perder el cabello, buscó en Internet sobre los modelos, colores, como combinar turbantes y ante todo la comodidad porque al resto de la población le llama la atención, pero con el tiempo eso se acepta, se supera y se logra transcurrir de una mejor manera.

“Desde que empecé a perder el cabello me costó un mes más o menos, tratar de no pensar tanto en la imagen que me devolvía el espejo, de alguna manera uno trata de estar bien igual a pesar de todo”, explicitó Neis.

Finalmente dejó un mensaje para los pacientes de esta enfermedad: “No bajen los brazos, hay que tener esperanza y mucha fe en Dios. Siempre digo la vida es tan hermosa que hay que disfrutar el día a día, disfrutar de las cosas que nos gustan, ser feliz, no mirar tanto el futuro sino el presente. Entonces disfrutar de la familia, amigos, no bajar los brazos en ningún momento con energías positivas siempre”, sostuvo Neis. Además, agradeció el apoyo incondicional de su familia y amigos que están siempre para apoyarla y contenerla.

