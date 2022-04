Violento ataque al micro de Boca en Santiago del Estero

El vehículo que trasladaba al plantel fue apedreado a la salida del estadio Único Madre de Ciudades, donde le ganó 2-1 a Central Córdoba. Mirá las imágenes del ataque al micro de Boca.

La violenta imagen se repitió en el fútbol argentino, otra vez con Boca como protagonista tras la victoria ante Central Córdoba (SdE) que le dio un poco de aire al entrenador Sebastián Battaglia de cara a futuro tras una semana turbulenta y llena de rumores. ataque al micro de Boca

Lamentablemente, la delegación del Xeneize se encontró con el micro con los vidrios rotos y marcas de piedrazos, luego de ser atacado por personas no identificadas. Por suerte, no hubo que lamentar heridos a la salida del estadio Único Madre de Ciudades y el equipo pudo completar el cronograma previsto.

Esta no es la primera vez que el micro de Boca sufre un ataque de esta magnitud. Le pasó en la final de la Copa Libertadores 2018 con River, un par de cuadras antes de ingresar al Monumental (Pablo Pérez sufrió un corte en el ojo), y hace algunas semanas en Avellaneda vs. Independiente, por la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional, además de sufrir un choque de camino a La Plata por Copa Argentina.

Boca, con micro blindado para el traslado de los jugadores

A partir de 2020, los traslados del plantel de Boca están a cargo de la empresa Vía Bariloche, que preparó una unidad especial blindada con los colores azul y oro.

La decisión de proteger el vehículo de Boca surgió a raíz de los incidentes que obligaron a suspender la final de la Copa Libertadores 2018 en el Monumental ante River, luego de un ataque con piedras en la previa.

¿Detenidos? Uno solo: el tornero mecánico Matías Firpo, quien fue identificado en los videos como uno de los agresores. Él mismo incluso confesó haber formado parte de los disturbios al arrojar una botella. La condena fue de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, más el cumplimiento de reglas de conducta y la realización de tareas comunitarias. Además, fue incluido en el listado de hinchas con derecho de admisión.

Lo cierto es que Firpo no fue el único agresor aquella tarde, como es evidente al observar los videos. Pero sí es el único que sufrió la condena por parte de la Justicia, que no pareció -o no quiso- identificar a más responsables.